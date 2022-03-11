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职业：模特、演员

出生日期：1991年10月26日

出生地：首尔

身高：171cm

出道：电视剧《不善良的女人们》（2015）





池易洙小学时便加入了学校的表演社团，不过在中学时代将美术作为了自己的特长项目。她在中学时便已经是如今的身高，而且单眼皮的她认为这是亚洲人很有标志性的特点，如果进军模特界，应该会有辨识度，因此在当时就果断地尝试做时尚模特。事后，池易洙提起自己的单眼皮时开玩笑说，如果当时跟风做了双眼皮手术，也许就会直接来当演员了。

池易洙在转型成为演员前，进行了约四年的模特活动。2015年，她通过KBS 2TV电视剧《不善良的女人们》正式开始表演事业。





主要作品：

·电视剧：

《赞助人》（2022）

《这区域的疯X》（2021）

《山茶花开时》（2019）

《各位国民》（2019）

《所罗门的伪证》（2016）

《拖旅行箱的女人》（2016）

《Doctors》（2016）

《我亲爱的朋友们》（2016）

《不善良的女人们》（2015）





·电影

《Single in Seoul》（2021）

《跳台欲望》（2020）

《魂：恐怖的开始》（2020）

《加油，李先生》（2019）