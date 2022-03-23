推土机上的少女 (불도저에 탄 소녀)

导演：朴利雄

编剧：朴利雄

主演：金惠奫/朴赫权/吴万锡

类型: 剧情

片长：112分钟

上映日期：2022年4月7日（韩国）

其他片名：The Girl on a Bulldozer/坐推土机的少女





剧情概要：

二十岁的惠泳（金惠奫饰）一直像自己纹在手臂上的龙纹身一样天不怕地不怕，直到父亲发生车祸。某一晚，父亲本振（朴赫权饰）被指偷车，在逃跑中发生交通事故，成为了植物人。事故受害方向惠泳所要巨额赔偿金，同时，既是惠泳全家经济来源又是栖身之所的中餐厅也要在两周后转让到其他人手中。如今只能和年幼的弟弟相依为命的惠泳对突如其来的一连串事件产生疑惑，并开始只身调查，渐渐发现了事情背后隐藏的谎言和阴谋。怒火中烧的惠泳向惹恼自己的不公世界宣战。





幕后花絮：

《开推土机的少女》是新锐导演朴利雄自编自导的一部作品。他曾听闻有人因对公职机关不满而驾驶大型机械车撞击了机关办公楼，该片故事灵感便源于此真实事件。近几年演技备受肯定的金惠奫在片中饰演一位性格暴躁的女孩儿，她不仅在片中展现了精湛的愤怒演技，同时也将面对父亲、弟弟时的柔情演绎得十分到位，成为影片焦点。这也是她的第一部长篇电影。