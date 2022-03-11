ⓒ KBS

今年1月，北韩将负责农业部门的农业省升格为农业委员会。据韩国统一部公布的资料显示，截至去年年底，北韩内阁设有国家计划委员会、国家科学技术委员会、教育委员会等8个委员会和农业、保健、商业、外务、文化等34个省，而此次将农业省升格为农业委员会，意味着北韩要在国家层面为解决粮食问题作出更大努力。由此可见，北韩的粮食状况依然非常严峻。





北韩粮食短缺是国内外许多团体和机构经常提及的问题，也是迄今未能得到解决的问题。那么，北韩的粮食问题到底有多么严峻呢？由于北韩几乎不对外公布内部情况，许多国际机构和韩国农村振兴院只能推测北韩的粮食状况。据联合国粮食及农业组织推测，北韩一年生产450万吨至500万吨谷物，而北韩一年需要600万吨左右的谷物。由此数据来看，北韩一年短缺100万吨至150万吨的谷物。从另一方面来看，包括饲料谷物在内，韩国一年大约消费2000万吨的粮食。若以此为基准，人口为韩国一半水平的北韩一年需要1000万吨左右的粮食，但是北韩的粮食产量远不及这一需求量。





联合国粮农组织在近期发布的《农作物收成展望和粮食情况季度报告》中，将北韩列为全球44个需要外部提供粮食援助的国家之一，并表示大多数北韩居民未能摄入多种多样的营养素等，遭受食物短缺之苦。目前，获得配给的北韩居民占50%至60%，其余约40%获得分配。过去，每人一天获得600克的配给，进入90年代后减为500克，粮食状况进一步恶化后减至400克水平。联合国粮农组织每年以全体成员国为对象，就营养失调状态、粮食供需情况等进行调查后，发行《世界粮食及农业统计年鉴》。该年鉴发布的2018年至2020年全世界营养失调人口平均比例为8.9%，但是北韩的营养失调人口平均比例高达42.4%，有1090万人处于营养失调状态，这与世界平均值8.9%相比有很大差距。





北韩遭受国际社会全方位制裁和水灾等自然灾害，并为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，导致经济陷入极大困境，因此外界推测北韩农业产量也会受其负面影响而大幅减少，但是北韩的粮食产量并未出现多大的变化。2016年，联合国开始加大对北韩制裁力度。2020年年初北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁边境后，国际社会密切关注北韩经济状况和粮食短缺问题。不过2016年以来，北韩的农业产量、北韩市场的谷物价格动向和农业生产资料价格运行情况并未出现明显的变化。也就是说，北韩农业产量一直保持常年水平，除了必须依赖进口的物品外，其他粮食、谷物和农产品价格没有出现异常暴涨。国际社会开始加大对北韩制裁力度的2016年和2017年，北韩的粮食产量出现小幅减少，但是2018年后恢复常年水平。2020年北韩封锁边境后，上半年的粮食产量同比略有减少，但是很快又恢复常年水平。由此看来，北韩的农业产量和粮食状况并未受到国际制裁和封锁边境的影响。以目前的情况来看，北韩虽然粮食短缺，但是尚未出现粮食危机。因此，北韩将通过粮食增产预防粮食危机。





那么，过去十多年来北韩的农业生产为何处于原地踏步的状态呢？其原因并非在于国际制裁和新冠疫情，而是在于北韩农业的低生产率。如果北韩对农民实行粮食生产激励政策并供给农业生产资料，农业产量将会得到提升，但是北韩未能如此，因此农业产量一直在原地踏步，粮食短缺仍在持续。此外，北韩的农业受台风、水灾和干旱的影响，遇到上述自然灾害，农业产量就会大打折扣，但是发达国家的农业较少受到自然灾害的影响，其原因在于完善的农业基础设施，与此相比，北韩因农业基础设施落后而受到自然灾害和气候变化等的巨大影响。





20世纪90年代中期，北韩因出现粮食缺口而进行“苦难行军”，并为解决粮食问题而出台农作物多样化生产、供给优良种子、扩大土豆栽培、饲养食草性家禽家畜、建设大规模自流式水渠等多项农业政策。与过去将社会主义理念教条化的农业政策相比，当时出台的农业政策因强调实践而引人关注。农作物多样化生产旨在遭遇自然灾害打击时最大程度地减轻灾害风险；供给优良种子意在进行品种改良；扩大土豆栽培是为了确保更多粮食；饲养食草性家禽家畜可减少谷物饲料的消费；建设大规模自流式水渠是因为北韩电力紧缺，不得不建设自流式灌溉系统。得益于此，进入21世纪后，北韩的农业生产缓慢上升，进入恢复过程。





但是北韩的粮食状况未能恢复到“苦难行军”以前的水平。有关于此，北韩国务委员会委员长金正恩在执政之后的2012年4月表示“再也不会让民众勒紧腰带”，对解决粮食问题表现出强烈意志，并提出北韩式新经济管理方法和复原荒废山林资源等多样的改革创新方案。特别值得一提的是，金正恩委员长强调第四次工业革命的必要性，要将农业现场和科学技术结合起来，其中之一是结合信息与通信技术的智能农场。





引进现代化、科学化的农耕方法不是什么新鲜的事情，而随着时间的推移，北韩逐渐将其付诸实现。其中包括积极推进为应对气象异变、气象灾害的科学务农；开发温室农业、无土栽培所需的科学务农技术；将农业与信息通信技术相结合的先进科学务农方法；利用科学技术的耕地分配；以科学的方法分析农作物栽培现况；事先掌握和提供关于病虫害、干旱、洪水等自然灾害信息。目前，我们无法到北韩去直接查看有关情况，但是通过人造卫星拍摄的图像资料可以看到北韩农村景象。北韩强调要在温室大棚里栽培蔬菜，但是在北韩农村几乎看不到温室大棚，这意味着北韩尚未具备温室栽培所需的资金、技术和基础设施。





去年6月，北韩国务委员会委员长金正恩在主持召开劳动党第八届中央委员会第三次全体会议时罕见地承认粮食短缺，并表示抓好农业生产工作是最优先解决的战斗任务，强调粮食生产的重要性。有关于此，在去年9月举行的最高人民会议上，金正恩委员长通过施政演说强调及时应对灾害性异常气候，激励各地区积极应对气候变化。金正恩委员长最先强调及时应对灾害性异常气候具有宏观、微观两方面意义。宏观层面具有应对气候变暖、气候变化的意义，微观层面具有应对气象灾害的意义。主要内容为：在宏观层面，为应对气候变暖、气候变化，必须重新选定主要农作物品种、调整播种时期、研究先进务农技术与方法。在微观层面，为应对气象灾害，必须建立科学的水资源管理系统、整顿相关结构和蓄水池及水渠、通过气象观测设备和观测方法的现代化事先掌握并提供气象信息。但是为使其付诸实现，必须确保相当的资金和相关技术与人才。以目前的情况来看，北韩难以将这些方案原原本本地适用于农村现场。





在去年12月举行的劳动党第八届中央委员会第四次全体会议上，农业问题依然被列入重点讨论课题。金正恩委员长表示，今后十年内将完全解决粮食问题，并发布新社会主义农村建设纲领。今年以来，北韩媒体大肆报道农业相关情况，积极营造粮食增产氛围。最醒目的内容是对粮食生产结构进行优化，将饮食文化转变为以白米饭和面食为主。北韩于20世纪60年代强调玉米种植，90年代扩大土豆生产，此次将目光转向了小麦。





问题是，北韩要将小麦产量提升两倍，并强调今后将以面食为主食。过去，玉米和土豆为缓解北韩粮食短缺作出了一定程度的贡献。小麦通常在晚秋播种、初夏收获，因此北韩试图在小麦收成后，在原地种植稻米或玉米，但是这个时候必须投入大量化肥、农耕器械和劳动人力，而北韩除劳动人力外，尚未能确保足够的化肥和农耕器械。尽管如此，由于国际面粉价格大幅上涨，北韩几乎未能进口面粉，因此试图通过提升小麦产量，缓解面粉短缺问题，但不知能否取得预期的成效。





分析认为，北韩虽然接二连三地出台农业相关政策，但是难以彻底解决粮食短缺问题，因此有必要通过对外开放与交流合作等方式，从根本上解决粮食问题。由于北韩粮食短缺，且人口的40%以上处于营养失调状态，因此国际社会有必要向北韩提供粮食援助。目前，韩国政府表示有意向北韩提供粮食援助，而且已经做好相关准备，因此只要北韩愿意接受，即可缓解粮食短缺问题。此外，韩国政府也有意向北韩提供化肥等农业生产资料援助，并通过南北韩农业合作，协助北韩从根本上解决粮食问题，这将成为圆满解决北韩农业问题的重要转折点。





今年，北韩仍难以摆脱粮食短缺困境，长期前景也不容乐观，因此我们希望北韩好自为之，为解决粮食问题作出果断的战略抉择。