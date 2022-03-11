《漫话国乐》 花草打令 / 爱，开了 / 花草十字路口

盘索里《沈清歌》讲述了孝女沈清感天动地的故事。沈清为了让盲人父亲重见光明，将自己作为祭品卖给船夫后跳进了印塘水，并来到了龙宫。在龙宫里，沈清不仅得以与早年便去世的母亲重逢，还在龙王的帮助下，藏在一朵超大的花朵里重返人间。





当这朵鲜艳夺目的花浮出海面时，船夫们大吃一惊，并把它捞了起来。船夫描述这朵花大的像板车一样，花香四溢，沁人心脾。船夫们觉得这朵花太珍贵了，于是就献给了皇帝。





当时皇后已离世，在后院种花和赏花成了皇帝的一大乐趣。《沈清歌》中的一段“花草打令”刚好描写了皇帝闲暇时欣赏各色各样的花而不亦乐乎的情景。歌词中“八月芙蓉君子容，满塘秋水红莲花”指农历八月里秋季绽放的红莲花。“暗香浮动月黄昏，报春使者寒梅花”则指在春寒料峭的初春开花、散发淡淡清香的梅花。不仅如此，在这一段还列举了桃花、菊花、杏花、梨花、芍药、洋桃花、杜鹃花等各色各样的花，其中春花还是居多。

盘索里《沈清歌》中的“花草打令” / 洪智允（音）





在《沈清歌》中，皇帝平时对花情有独钟、以赏花为乐，不难想象他在收到船夫们献上的如此珍贵的花后一定十分欢喜。皇帝把它种在寝殿前的庭院里，还取名为寓意神仙下凡化身花朵的“降仙花”。





一天，皇帝在庭院赏花时，之前只有花骨朵的降仙花突然绽放，一个少女带着侍女从花朵中走出来，侍女禀告皇帝：“奴婢奉龙王之命来到此地，请皇帝将沈清封为皇后。”这时，皇帝早已被美貌如仙的沈清深深地迷住，于是毫不犹豫地答应了。就这样，为了父亲重建光明而跳进印塘水的沈清，她的孝心感动了天地，不仅起死回生，还被封为皇后。





前两天迎来了春分，从此各色各样的春花将陆续绽放。而且这时候阳光明媚、春风和煦，人们不仅会因时节带来的美好怦然心动，更会为春花散发的花香感到如痴如醉。

《爱，开了》 / 乐团光七





刚刚的音乐是如此欢快明亮。不过，虽说已到了生机勃勃的春季，但反而会有季节性抑郁症增加的情况，具体表现为注意力下降、无精打采，而且消化不良，还容易失眠，体重也有所增加。





据统计，比起寒冷的冬季，3、4月出现抑郁症的人更多，这主要是因为日照量的变化导致荷尔蒙失调。如果出现了刚才提到的症状，建议大家在天气晴朗的白天到户外去散步30分钟，阳光与身体的活动会增加脑供血量，调节神经递质，可起到平稳情绪的作用。还有，不要长时间看手机，可在家中养些花草作为精神寄托，这也有助于缓解季节性抑郁症。





遇到困难，需要别人的帮助是人之常情，而如果在家里养花种草也是可以给我们带来力量的。最近，像伴侣动物一样，伴侣植物也已成为不少家庭的一分子。随着疫情的长期化，宅在家中的时间久了，对植物感兴趣的人也多了起来，“家庭园艺”也悄然兴起。人们不仅在家里养花草，还种植香草、生菜、番茄、芹菜等蔬果，在享受劳动快乐的同时，还可治愈人心，别有一番乐趣。

南道杂歌《花草十字路口》/ 成昌顺、全贞敏