韩青瓦台与当选总统矛盾加剧

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韩国当选总统尹锡悦与现任总统文在寅迟迟未能会晤。围绕总统办公室搬迁、赦免、人事等问题，新旧权力之间的矛盾正日渐加剧。尤其是双方在韩国银行行长提名的真实情况上各执一词、情绪激烈，引起了外界的担忧。





双方的矛盾始于女性家族部废除问题，因总统办公室搬迁问题加深，最近又因青瓦台提名韩国银行行长而进一步扩大。





青瓦台22日提名国际货币基金组织（IMF）亚太部主任李昌镛为下一任韩国银行行长。青瓦台表示，现任行长李柱烈的任期将于本月底结束，为尽可能缩短空白期，在听取当选总统方面的意见后进行了提名。然而尹锡悦方面表示，从未进行过协商或推荐，并称青瓦台政务首席秘书李哲熙在公布提名人选十分钟前致电当选总统秘书室长张济元，询问“李昌镛如何？”，张济元回答说“不错”，尹锡悦方面表示，这种交流过程不是协商。





此次被提名的韩国银行行长的任期与新政府重叠，将成为尹锡悦重要的金融政策伙伴，因此有意见认为，青瓦台单方面提名并公布并不妥当。不过有消息称，李昌镛也是尹锡悦方面选定的候选人之一。也就是说，只要双方提前协商，这一决定本不会引起任何问题。





另外，文在寅在竞选期间也曾承诺将总统办公室搬迁至光化门，不过就任后因警卫和安全问题未能进行。尹锡悦认为青瓦台已成为“帝王式权力”的象征，应予以开放，另建能够与国民沟通的总统办公室。办公室选址在龙山国防部大楼。尹锡悦20日表示，办公室将搬迁至龙山，5月10日全面开放青瓦台。





然而，青瓦台第二天召开国家安全保障会议长官扩大会议，并提出突如其来的搬迁有可能导致国家安保的空白和混乱，政府将向总统职务交接委员会转达这种担忧。尹锡悦方面回应称，若就任后无法立刻迁入龙山，将使用通义洞办公室。通义洞办公室是目前总统职务交接委员会所在地。双方围绕办公室搬迁问题激烈争执，甚至做出了情绪性发言。再加上央行行长的提名问题，双方矛盾正在不断加剧。





新旧权力的争斗令国民感到疲惫。与此同时，地方选举将于6月1日举行。由于现执政党有可能被认为执着于权力，新执政党或被指责因赢得大选而态度傲慢，此次选举令两党倍感焦虑。