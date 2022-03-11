韩累计新冠确诊病例数突破1000万

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韩国累计新冠确诊病例数突破1000万例，这距离国内报告首例确诊病例时隔792天。截至去年，韩国是疫情管理最稳定的全球主要国家之一。然而进入今年，奥密克戎变异毒株成为境内主要流行毒株，导致确诊病例数爆发式增长。





据韩国疾病管理厅的数据，以2月6日0时为准，国内累计确诊病例突破100万例。这距离2020年1月20日境内出现首例确诊病例时隔748天，扩散速度在全球主要国家中最慢。然而从100万例增至1000万例却仅用了一个半月，这期间的感染病例达到900万例。





从2020年到2021年，韩国累计确诊病例仅63万余例。不过去年底奥密克戎变异毒株开始流行，并在今年1月中旬成为主要流行毒株，疫情随之急转直下。累计确诊病例于2月21日、28日分别突破200万例和300万例，3月9日超过500万例。本月17日的单日新增确诊病例更是高达62万余例。从今年1月至本月22日，也就是在不到三个月的时间里共有930.6万余人感染，占到累计确诊病例数的约94%。3月前22天共有680.2万余人感染，占到累计确诊病例数的68.5%。





随着累计确诊病例猛增，掌握感染途径、隔离密接者等原有防疫方式不再有效，防疫通行证、公共设施出入管理等制度也被解除。





传播力极强的奥密克戎变异毒株的流行是本轮疫情暴发的决定性因素。另外，自我检测试剂的使用推升了病例数。还有意见认为，政府去年底过于急切地启动“与新冠共存”模式、放宽保持社会距离措施也是一大原因。





虽然奥密克戎变异毒株的死亡率低，但是伴随着感染病例的猛增，危重患者数和死亡人数也大幅增加。本月19日、20日两天，单日新增死亡人数均达到300余人，死亡人数占整体人口的比重在1000万以上人口国家中最高。危重患者病床、火葬场、殡仪馆也陷入了超负荷运转。专家指出，重症和死亡数据往往存在2-3周的滞后期，今后很有可能继续大幅增加。





随着累计确诊病例突破1000万例，韩国已有20%的国民具备传染力。从全球其他国家的经验来看，20%的人口具备传染力后，流行将开始减缓。有乐观意见认为，疫情将很快迎来拐点。不过防疫部门表示，目前尚无将20%作为绝对判断标准的根据，奥密克戎大流行已进入高峰期，今后会否迎来下降拐点，还有待观察本周的情况。