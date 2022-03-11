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职业：模特、演员

出生日期：1988年12月16日

出生地：首尔

身高：188cm

出道：电影《舞后》（2012）





宋元锡高中时就参加了模特选秀，成为一名业余模特。高中毕业后他第一时间入伍，因此在退伍后，才慢慢踏足演艺圈。宋元锡2018年参演KBS2周末剧《我唯一的守护者》，开始被观众所熟知。此后，他虽然依旧主要在作品中饰演配角，但几乎都是戏份较重的角色，演技也进一步受到大众认可。2012年出道以来，宋元锡所塑造的影视剧人物十分丰富，有英勇的古代武士、富家公子，也有青涩的高中生。当年参演出道电影《舞后》时，宋元锡没有任何表演经验，但这也使得角色少了表演痕迹，人物更加自然，也证明了他极高的表演天赋。





主要作品：

·电视剧：

《社内相亲》（2022）

《双面超女》（2021）

《红天机》（2021）

《八年》（2020）

《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》（2020）

《没有第二次》（2019）

《朝鲜生存记》（2019）

《甜咸办公室》（2018）

《我唯一的守护者》（2018）

·电影

《舞后》（2012）





获奖经历：

SBS演技大赏 迷你剧喜剧爱情剧类 最佳男配角奖（2021）