韩国第20届总统选举特别访谈
2022-03-11
#明星档案 l 2022-03-29
职业：模特、演员
出生日期：1988年12月16日
出生地：首尔
身高：188cm
出道：电影《舞后》（2012）
宋元锡高中时就参加了模特选秀，成为一名业余模特。高中毕业后他第一时间入伍，因此在退伍后，才慢慢踏足演艺圈。宋元锡2018年参演KBS2周末剧《我唯一的守护者》，开始被观众所熟知。此后，他虽然依旧主要在作品中饰演配角，但几乎都是戏份较重的角色，演技也进一步受到大众认可。2012年出道以来，宋元锡所塑造的影视剧人物十分丰富，有英勇的古代武士、富家公子，也有青涩的高中生。当年参演出道电影《舞后》时，宋元锡没有任何表演经验，但这也使得角色少了表演痕迹，人物更加自然，也证明了他极高的表演天赋。
主要作品：
·电视剧：
《社内相亲》（2022）
《双面超女》（2021）
《红天机》（2021）
《八年》（2020）
《恋爱虽然麻烦但更讨厌孤独》（2020）
《没有第二次》（2019）
《朝鲜生存记》（2019）
《甜咸办公室》（2018）
《我唯一的守护者》（2018）
·电影
《舞后》（2012）
获奖经历：
SBS演技大赏 迷你剧喜剧爱情剧类 最佳男配角奖（2021）
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