《漫话国乐》 鱼类图鉴 / 水宫歌：入海吧 / 水宫歌

盘索里《水宫歌》讲述了龙宫官员鳖主簿首次离开大海来到凡间，几经周折，连哄带骗把兔子带到龙宫的故事。有趣的是，兔子当初糊里糊涂来到龙宫，可发现龙王是为了要自己的肝，就发挥聪明才智，反而骗了龙王，最终重返陆地。





在故事中，龙王突然得了重病，但各种药材都无济于事。有一天，一位道士出现在龙王的面前，告诉龙王吃了兔子的肝，就能治病。问题是深海里是没有兔子的，如果想要兔子，只能去陆地找。这下问题又来了，派深海的鱼去陆地是要拿性命做担保的，于是龙王传旨，紧急召集众臣商议此事。赴会的大臣有担任最高职位丞相的乌龟，有相当于秘书室长的鲷鱼，皇姑鱼则是相当于部长级的判书，带有墨汁的鱿鱼是相当于书记的注书。除此以外，还有银鱼、黄花鱼、鳐鱼、鲨鱼、鳀鱼等各种鱼类粉墨登场。就连青蛙也出现了。青蛙虽说与大海无关，可它在江边栖息，也不能说与水摸不着关系吧，而且龙王传旨召集鱼类，它也不能置之不理。龙王虽然重病缠身，可眼见各色各样的鱼类聚集一堂，便笑话说：“朕不像是龙王，却好像是8月赶集卖鱼的。”

《鱼类图鉴》 / 李捺致乐队





会议结果，鳖被提拔去陆地找兔子，它就带着从未见过的兔子画像来到了凡间。鳖好不容易找到了兔子，可如果跟兔子说：“龙王要吃你的肝”，兔子是绝不会乖乖地跟着走的。于是鳖就想出个点子跟兔子说：“依我看，你有本事，是做大事的。而且凡间没人赏识你，你还时不时地被人或野兽追捕，如果你跟我进宫，我会帮你当龙宫的官员。”听了鳖的话，本来就有点吹牛、自以为是的兔子被哄得沾沾自喜，于是决定跟着鳖入海去龙宫。





《水宫歌：入海吧》将盘索里《水宫歌》的这一段重新诠释、由流行歌手BADA献唱。这首歌是受国立民俗国乐院委托，为了宣扬盘索里而作为宣传曲创作的。而且以现代流行唱法演唱，听了会更容易了解盘索里的。

《水宫歌: 入海吧》 / BADA





抵达龙宫后，鳖跟兔子说：“我进去禀报龙王，你就在这里别动，等我回来。”可兔子一心想到即将当上龙宫的官员，就兴奋地四处游逛。这时从宫里出来的一群侍卫看到兔子，就抓住兔子的耳朵问话：“你就是兔子？”兔子听了深感不妙，就吞吞吐吐地说：“不，不，我不是兔子，是狗…是小马……”兔子越说不是，侍卫们觉得就是，便兴致勃勃地把兔子绑起来，挂在摇摇晃晃的长杆上背着入宫。在如此紧急慌乱的情况下，兔子还假意找到鳖问话，问自己坐的是什么，鳖附和着说：“这是龙宫的轿子”。实际上，兔子在等鳖回复的短短几秒钟里，正琢磨着该如何摆脱困境、如何向可恶的鳖报仇呢。结果，兔子几经周折，竟骗了龙王，最终坐在鳖的背上离开龙宫重返凡间。到了陆地后，鳖还跟兔子说想要一点肝，兔子这时才痛快地破口大骂。

盘索里《水宫歌》中的“捉拿兔子”/ 安淑善名唱、长鼓-郑和泳、牙筝-李太白、大笒-元长贤、伽倻琴-安玉善