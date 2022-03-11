日本历史教科书再次歪曲历史 阻碍韩日关系恢复

ⓒYONHAP News

日本文部科学省3月29日在检定审查中通过了包含否认历史、单方面主张领土主权等内容的高中教科书，表现出倒退的历史认识。





在这次检定审查中，日帝强占时期的朝鲜人劳动者、日军慰安妇“被强迫带走”的表述消失，韩国非法占据独岛的主张得到了加强。日本文部科学省宣布，在3月29日下午召开的教科书检定审议会上，239种教科书通过检定审查。从明年起，日本高二及以上学生将使用这些教科书。





最引人关注的是“被强迫带走”这一表述被删除。申请检定的日本教科书原书中存在这一表述，但是在检定过程中被修改为“动员”或者“征用”。由于检定方认为“强迫带走”并非“基于政府统一看法的表述”，出版社为通过检定而进行了修改。另外，在日军慰安妇问题上，几乎没有教科书如实叙述慰安妇是日军主导的强制性制度。





日本教育部门的这一行为破坏了其亲手制定的原则。教育部门在教科书检定过程中阻碍独立、多元的视角，要求教科书服从政府立场，破坏了教科书检定制度。





“政府的统一看法”是指日本政府在2021年4月27日的内阁会议上同意“强迫带走”、“从军慰安妇”等表述不恰当，应使用“征用”、“慰安妇”等说法。这同样是对日本政府亲手制定的原则的破坏。日本政府在1993年8月4日发表的“河野谈话”中指出，慰安所根据当时军方的要求建设，原日军直接、间接地参与，提到了日军的责任。“河野谈话”还明确指出，慰安妇征集由受军方要求的从业者负责，但是在这一过程中存在很多通过诱骗、强迫等手段进行的违背本人意愿的征集案例。





2012年日本自民党政府重新执政，安倍晋三、菅义伟、岸田文雄均表示将继承“河野谈话”的精神。不过从本次教科书检定结果来看，日本政府实际上是在歪曲历史，并通过检定审查这一制度强迫教科书出版社接受政府的立场。





每逢检定审查，日本教科书歪曲历史的问题都会重演，且程度日趋严重，阻碍韩日关系的发展。韩国政府已召见日本驻韩大使馆总括公使提出抗议，外交部也发布声明予以强烈批判。不过日本方面并未听取韩国的意见。





当选总统尹锡悦曾表示，新政府将推动发展面向未来的韩日关系，但是日本政府在新政府成立前却表现出了逆行的态度。只有日本政府放弃倒退的历史认知，面向未来的韩日关系才有可能建立。