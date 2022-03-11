文在寅与尹锡悦共进晚餐 新老权力矛盾暂缓

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韩国总统文在寅与当选总统尹锡悦在一番曲折之后于3月28日在青瓦台常春斋共进晚餐，并就国政交换意见。此次会晤距离大选结束整整时隔19天。





在会晤中，文在寅表示愿意在总统办公室搬迁问题上提供协助。双方还商定就旨在补偿疫情损失的追加预算案制定、任期末人事权问题展开工作磋商。





此次会晤是历届现任总统与当选总统会晤中最迟的一次，会晤时间长达171分钟，又是历届最长的一次。不过二人并未单独会晤，也未进行任何即席谈判，大部分关键问题均推迟至今后商议。





文在寅与尹锡悦原本定于3月16日共进午餐，不过在会晤前四个小时突然取消。这主要是由于双方在多个问题上存在较大的意见分歧。此后，双方围绕总统办公室搬迁、韩国银行行长提名过程等问题展开激烈争辩，总统职务交接委员会还拒绝法务部的工作报告，新老权力之间的矛盾日渐加剧。





出于对国政交接的担忧，外界的批评声日渐高涨。最终，双方同意通过晚餐会晤来建立信任。当选总统秘书室长张济元表示，会晤在互相尊重的氛围中进行，双方一致认为交接工作必须顺利展开，让国民放心。





对于最受关注的总统办公室搬迁问题，张济元在例行记者会上称，文在寅总统表示政府将根据具体搬迁计划缜密探讨预算并予以协助。不过文在寅也指出，办公室搬迁选址属于下届政府的决定事项，并未提及搬迁费用问题是否提交国务会议、就任仪式前搬迁的可能性等问题。即文在寅仅作出了原则性表态，并未给予任何具体承诺。





另外，双方均同意有必要制定50万亿韩元的追加预算，但是并未谈到具体时间。双方还商定就现任政权末期的人事权问题继续进行工作磋商，在政府交接过程中就国家安全问题全力开展协商，确保不出现丝毫漏洞。双方未就赦免前总统李明博、政府部门重组等问题进行交流。





大选结束后，现任总统与当选总统之间的矛盾令国民不安，这种局面甚至有可能被解读为现任总统不承认选举结果、新政权撕毁协同治理承诺。最终，国民的担忧促使双方会晤，双方在和睦的氛围中坦诚对话本身就具有很大的意义。





不过这并不意味着新老权力的矛盾已经消除，冲突随时都有可能再现。本届大选的票差为历届最小，如何团结国民将是一大难题，新老权力展开合作、顺利完成交接是解决该问题的第一步。