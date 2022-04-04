TREASURE凭借迷你专辑日语版再度登顶日公信榜

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YG新人男团TREASURE在日本发行的迷你专辑登上公信榜冠军宝座。





据YG娱乐的消息，TREASURE的新专辑《THE SECOND STEP: CHAPTER ONE》日语版登顶公信榜专辑日榜（3月31日），这是继去年在日本发行的正规1辑《THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT》后，该组合再度登顶公信榜。





粉丝们对新专辑音源的反应也相当火爆，除了两周前先行公开的主打曲《JIKJIN》日语版登顶Line Music实时榜、日榜与周榜外，新专辑一经公开，收录曲《U》也在Line Music实时榜位居榜首。





TREASURE自出道以来因受疫情的影响，在日本未能展开活动，仅凭借音源与视频便取得了亮眼的成绩，自出道曲《BOY》至《I LOVE YOU》、《MMM》、《MY TREASURE》等迄今发行的所有主打曲都席卷了日本主要音源榜。





随着在日本人气飙升，TREASURE将于今年11月26日至明年1月，自出道以来首次在日本六座城市举行巨蛋巡演。