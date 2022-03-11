职业：演员

出生日期：1995年9月1日

出生地：首尔

身高：164cm

学历：汉阳大学话剧电影专业

出道：网剧《两个女人第二季》（2016）





2022年，金敏荷参与拍摄Apple TV+进军韩国起步期的超豪华制作剧集《柏青哥》而成为关注焦点。金敏荷有着异于众多韩国女星的气质，她不会刻意掩盖自己脸颊上的雀斑，反而认为这是自己的魅力和标志，因此在网上搜索她的名字时，“雀斑”也是人气关联词。金敏荷儿时十分喜欢动画，曾立志要成为一名配音演员，为此也到专门的培训机构学习过，这也成为她演技生涯的启蒙。金敏荷在《柏青哥》中饰演尹汝贞所饰演的顺子的年轻时期，方言对她来说是一大考验，为此，她向方言老师和自己的影岛朋友求助，将每句台词细节都尽量完美呈现。





主要作品：

·电视剧：

《柏青哥》（2022）

《不好也没关系》（2018）

《检法男女》（2018）

《学校2017》（2017）

《两个女人第二季》（2016）

·电影

《回家》（2020）

《电话》（2020）

《Killer Swell: Our Space》（2020）

《春天过后》（2018）