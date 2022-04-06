导演：权秀庆

编剧：裴世英

主演：孙湖竣/李奎炯/许成泰

类型：喜剧/剧情

片长：98分钟

上映日期：2022年4月6日（韩国）

其他片名：Stellar





剧情概要：

英培（孙湖竣饰）是汽车抵押业界的精英，他的生活向来风平浪静。老板徐社长（许成泰饰）将一辆超级豪车交由英培保管一夜，谁知英培的死党东植（李奎炯饰）连人带车一同消失了。英培一夜之间成为了罪人，被徐社长到处追捕。在孤身一人、走投无路之时，在英培眼前的，只有一辆产于1987年的老爷车“斯特拉”……





幕后花絮：

作为一部飙车电影，寻找《斯特拉》的主人公——“斯特拉”车成为了剧组开拍前最核心的问题。在剧本撰写期间，剧组跑遍全国的二手车市场，找到了两辆适合拍摄用的斯特拉旧车。因为斯特拉车辆会贯穿整部电影，因此不仅将两辆旧车外貌打造的完全一致，还在拍摄期间特意请来专门的汽修人员随时待命，以防车辆抛锚、熄火。然而，似乎是老爷车斯特拉也清楚自己在影片中的地位一般神奇，整个拍摄过程中，无论是在高速的飙车戏，还是巷路的追逐战中，车辆丝毫未出现异常，这也为电影的顺利拍摄提供了最基本的保障。