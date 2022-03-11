通过文学作品反映的北韩山林政策

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文学被称为时代的一面镜子、社会的一面镜子，因为它以语言或文字表达该时代人类社会的生活情景。那么，北韩的文学作品如何描述当前的山林景象呢？





金正恩委员长执政后，北韩的山林政策出现极大变化，且在北韩的文学作品中也反映了这种变化。一直以来，北韩的文学是宣传其制度的优越性和对民众进行思想教育的重要手段，进入金正恩时代后也是如此。北韩的文学作品在劳动党的指导和审查下进行创作和编辑，即国家干预作品的创作、审查、流通全过程，因此北韩的文学作品并非原原本本地反映社会现实，而是通过党的政策这一“偏光棱镜”折射出来。但是随着时代的变迁，北韩的文学作品逐渐反映社会现实，通过文学作品也能了解北韩的现实情况。由于北韩的文学作品是劳动党政策的产物，通过其内容能解读劳动党政策路线而成为有关机构的研究对象。进入金正恩时代后，北韩积极开展山林复原战斗，在文学作品中也提及生态环境保护，这是非常有趣的事情。





《朝鲜文学》是北韩最具代表性的文艺刊物之一。那么，刊载在《朝鲜文学》上的文学作品如何表达北韩的山林政策呢？专家分析，最醒目的是对“苦难行军”的评价与过去截然不同。20世纪90年代中后期，北韩为克服严重粮荒而进行的“苦难行军”在北韩历史上留下了悲惨的一页。据悉，“苦难行军”时期有数十万名北韩居民饿死，但是当时的文学作品却将“苦难行军”美化为战胜重重逆境和苦难、捍卫社会主义祖国的光荣之举。





北韩曾将“苦难行军”时期规定为“捍卫社会主义光荣地活下去和摒弃社会主义沦落为奴隶的一场搏斗”，因此北韩将“苦难行军”时期称为克服挫折、获得胜利的时期。北韩表示，在帝国主义的包围、自然灾害的侵袭和经济极度困难的情况下，以自身的力量捍卫社会主义，谱写了克服重重难关展开社会主义总进军的英雄叙事诗。在北韩的文学作品中，赤裸裸地描写“苦难行军”时期的惨状，比如有些农村居民为填饱肚子啃树皮、嚼树根；虚报稻米产量或非法砍伐树木，并将虚报稻米产量、非法砍伐树木的人称为埋没良心、图谋私利的败类；此外，粮荒和资源短缺导致人与人之间相互对立，有些人的生活陷入绝境，但是通过最高领导人金正日及多数人民的献身牺牲和苦难行军克服困难，将其表述为“胜者的英雄叙事诗”。





但是北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩文学作品对“苦难行军”的论调发生了变化。2015年1月，金正恩委员长通过新年贺词和谈话等表示将大力开展山林复原战斗，并强调在未来十年要把祖国的山野改造成树木茂密的“宝物山”、“黄金山”，积极推进山林复原十年计划。当时，金正恩委员长批评北韩居民从“苦难行军”时期开始就为解决粮食和柴火问题胡乱砍伐树木，且未能构建山林防火监控系统，并表示光秃秃的荒山是“苦难行军”的后果。那么，在北韩的文学作品中如何表述金正恩委员长的这种指责呢？





金正恩委员长表示这是“苦难行军”的后果后，北韩的文学作品开始冷静的评价“苦难行军”时期的山林破坏行为。2015年发表的随笔《种树吧》指出，为了生存而破坏自然环境也是犯罪行为。该随笔还介绍“苦难行军”时期吃松树皮充饥的某人返回故乡后种植松树树苗以示赎罪。引人瞩目的是，该随笔描述用水泡煮松树皮充饥的情况，并表示这是犹如剥开人皮般痛苦难忍的事情，将树皮比喻为人的皮肤，这意味着再也不可容忍如“苦难行军”时期般破坏自然环境的行为。2016年发表的短篇小说《爱惜树林》则将“苦难行军”时期破坏山林的行径视为可耻的行为。如此这般，金正恩时代的北韩文学作品强调今后不可再做出如同“苦难行军”时期般破坏山林、破坏自然环境的行为，但是北韩的正式文献并未冷静地批判“苦难行军”时期严重破坏自然生态环境的行为。





其实，在金正恩委员长执政以前，北韩也有批判“苦难行军”时期山林遭受破坏的作品。2006年发表的短篇小说《我们煽动员》将偷偷伐木维修房屋的某人称为“伐木叔叔”，但是不像随笔《种树吧》那样将其视为犯罪行为。开垦坡田和梯田是北韩山林遭受破坏的最大原因之一。20世纪70～80年代，北韩为提高农作物产量着手推进“自然改造五大方针”、“四大自然改造事业”，放纵农民无节制地开垦坡田和梯田。进入90年代后，因能源和粮食短缺而开垦更多的山坡地。在此情况下，洪水等大规模自然灾害连年不断，种植在山坡地上的农作物被洪水冲走，山林荒废现象变得越发严重，因此金正恩委员长执政后出台限制开垦山坡地等的政策，北韩的文学作品也作出了正面回应。





进入金正恩时代后，北韩的文学作品开始抨击开垦山坡地的行为。2016年发表的短篇小说《山村的回音》描述在山坡地上种植农作物的主人公在金正恩时代产生心理矛盾的情况。该作品的主人公在年老退役后，仍在山坡地上种植玉米供给军队食品厂作为原料使用，并对此感到自豪。但是在山坡地上种植农作物的行为遭受批判后，内心产生极大矛盾，感觉自己的生活完全遭到否定。过去，北韩当局鼓励开垦山坡地，默认破坏山林的行为，但是金正恩委员长执政后出台山林复原政策而使该作品主人公的心情变得异常复杂，这意味着政策的变化使国家和居民间出现了隔阂。最近，山坡地开垦被视为北韩山林荒废的主要原因之一，但是过去并非如此，而且将其视为缓解粮食短缺的有效措施。





3月2日是北韩的植树节。北韩劳动党机关报《劳动新闻》在2017年的植树节发表的社论中称，即便明日战争爆发，也要分秒不停地通过山林复原战斗，将万年大计的财富留给子孙后代。这意味着山林复原的过程十分艰难，难以在短期内取得成效，但这是为子孙后代必须致力于完成的重大课题。北韩之所以强调子孙后代，是因为山林复原不是在短期内能够取得成效的事情。由于在当代无法取得显著成效，北韩将通过漫长的山林复原战斗，为子孙后代恢复自然生态系统。有关于此，北韩打出的口号是“不要活在为了今天的今天，而是要活在为了明天的今天”。也就是说，为了明天生活和斗争要比为了今天生活和斗争更重要，并强调这是为让子孙万代繁荣昌盛的非常崇高的爱国事业。





2017年发表的短篇小说《生活的旋律》和2018年发表的短篇小说《特别任务》是强调要将树木茂密的山野流传给子孙后代的最具代表性的作品。《生活的旋律》描述“顺哲”的父亲为恢复山林成为山林监督员的过程，主要内容为他的夫人为了不愧于儿子顺哲和子孙后代决心成为山林监督员后，积极参与植树造林活动。而在儿子顺哲应征入伍的那一天，他也跟夫人一样决心成为山林监督员，以保护山林资源。在2018年发表的短篇小说《特别任务》里，某部队连长将山林学家和年轻的班长排除在军事作战之外，并嘱咐他俩为子孙后代贡献出各自的力量，而包括连长在内的连队官兵在战斗中全部阵亡，这是连长为日后恢复山林原有的生态面貌做出的抉择。





北韩也有以山林和树木作为题材强调山林复原战斗的科幻小说，且小说里描写的山林景观正是北韩向往的未来山林景象。2016年发表的短篇小说《爱惜树林》是一部科幻小说。该作品以未来为时代背景，主人公作为生态环境战略问题研究所的研究员，试图栽培“树木稻”绿化山林并向人类稳定地供应粮食。也就是说，要同时解决山林荒废化现象和粮食短缺问题。2019年发表的科幻小说《树林正在年轻》里出现用人工种子播种的核桃树，该核桃树能以两年的时间成长为等同于15年树龄的大小，并长出香瓜大小的核桃，这不但能大量供给核桃，还能取得极大的经济效益，且通过快速生长的核桃树取得减少温室气体排放的效果。总之，北韩试图通过文学的想象力取得其政策宣传效果。在《爱惜树林》里出现的“树木稻”和《树林正在年轻》里出现的核桃树反映出北韩试图同时解决粮食短缺和山林荒废化现象的希望与期待，且在最近发表的北韩文学作品中则含有北韩当局想要传递的政治信息。





与过去不同的是，金正恩时代发表的北韩文学作品特别强调生态环境的重要性，并致力于营造植树造林的氛围，但是政策的变化引起了诸多矛盾。北韩为恢复遭受破坏的生态环境和实现可持续发展，必须从根本上解决粮食和能源短缺问题。不论如何，通过文学作品反映的北韩山林政策能否取得预期的成效，令人期待和关注。





在此，我们希望北韩积极推进山林绿化政策，为预防山体滑坡、洪水等自然灾害和促进粮食增产增效作出不懈努力。