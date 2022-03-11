《漫话国乐》 祭奠 / 劝酒歌 / 缘分

韩国有句俗话说：“在清明死或寒食死都差不多”。清明是二十四节气之一，从这一天起，天气渐渐清朗明媚，和植树节一样，大约在每年的4月5日。寒食指吃寒食的日子。寒食的由来可以追溯到春秋战国时期，忠臣介子推不幸因火灾身亡。为了纪念效忠于君主的介子推，晋文公下令把这一天指定为寒食节，从此每逢寒食禁忌烟火。





古人尤为看重火，因此妇女的重要任务之一是看好灶火，让火保持不灭。可火是有使用期限的，用久了也会熄灭，因此在万象更新的寒食之际，把这一年来使用的火种熄灭，准备换成新火。这时，国家会给老百姓发放新的火种，新旧火交替需要一段时间，在这期间只吃寒食便成了习俗。寒食是夜晚最长的冬至后的第105天，按照阳历大约在每年4月5日或6日，和清明在阳历上是同一天或相差一天，因此出现了“在寒食死或清明死都差不多”的说法。到了寒食，春意融融，大地上充满了生机，因此这一天还流传着祭奠祖先、上祖坟扫墓的习俗。

西道杂歌《祭奠》/ 池花子名唱





《祭奠》以“欣逢百五东风的节日上了您的坟墓”为开头，在这里，“百五东风”指从冬至后的第105天刮东风的日子，即“寒食”。

在春光明媚的寒食，妇女上坟扫墓，祭奠已故丈夫。这时，在墓前掀开一张洁净的白纸，上面摆放精心准备的祭品，比如米糕、蒸鱼、各种水果、野菜、米饭、汤以及少不了的酒。今天在歌中听到的酒类只有“酒仙”李白喜爱的骑鲸葡萄酒到隐居山中的处士喜爱的松叶酒，其实这首歌本来列举了更多样的酒。当时，妇女在墓前接连端上三杯酒后，突然情不自禁地埋怨先离世的丈夫，还哭着求丈夫把自己也带走。





古时候，寡妇的处境尤为艰难，日子也不好过。当春花烂漫、春风吹拂的美好时节，妇女去扫墓，以吃祭品为由，一杯又一杯地喝起酒来，突然情绪爆发，迄今的委屈与哀怨忍不住涌上心头。





以前，到了春意盎然的寒食，人们还喜欢去野游，叫作“花饼游戏”。这时上山或在原野采摘春花做煎饼吃，吃完了还一起唱歌跳舞。这一天对于女性来讲，也可以说是“解放”的日子，可以尽情喝酒、玩个痛快。

《劝酒歌》 / 摩登歌曲





说起酒来，人们联想到的国乐还有《春眠曲》。这首歌的主人公在春日晚起后打开窗户一看，院子里春花到处绽放，蝴蝶在春花群中飞来飞去，就深陷在眼前的迷人春景中。他于是边观景、边喝酒，突然又觉得独饮太可惜了，就出去找陪他一起喝酒的女人。





把《春眠曲》改编成情歌的正是今天给大家带来的《缘分》。男女艺人像甜言蜜语般对唱。如果有心爱的人，对唱这首歌曲也是很不错的。

《缘分》/ L’Art Pour L’Art