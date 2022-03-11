青瓦台后山北岳山全面开放

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青瓦台后山北岳山6日起全面开放。青瓦台方面表示，北岳山北侧已于2020年11月开放，这次开放的是南侧，对普通民众的出入限制完全解除，履行了文在寅总统对国民的承诺。





属于北汉山支脉的北岳山海拔342米，是一座花岗岩山脉，也是首尔的主山。由于山色泛白，也被称为“白岳”。首尔旧城区四面环山，除了北部的北岳山，西部为海拔338米的仁王山，南部为海拔262米的南山，东部为海拔125米的骆山。





由于北韩武装人员通过北岳山入侵并试图袭击青瓦台的事件，北岳山从1968年起禁止普通民众出入。当时，北韩特殊部队124军部队的31名游击队员侵入至洗剑亭坡，随后被歼灭。唯一的生存者金申祖（音）转投韩国，成为了一名基督教牧师。





青瓦台坐落在北岳山南侧山麓。自1394年即太祖4年景福宫建成后，始终是朝鲜王朝的法宫所在地。大韩民国政府成立后，是总统办公室景武台、青瓦台所在之处。北岳山占地110万平方米，是汝矣岛公园的4.7倍，探访路长达5.2公里。





青瓦台方面表示，北岳山开放后，西大门区安山、仁王山、付岩洞、北岳山北侧、汉阳城郭、北岳山南侧、三清洞将连接起来，民众们可尽情享受在城市中心登山的乐趣。青瓦台还表示，北岳山一带的军队闲置设施、北韩入侵事件后北岳山城墙北侧修建的部分铁栅栏均被拆除，曾用作巡逻道路的区间也改建为亲近自然的探访路。不过其中一段长189米的区间仍保留原貌，并取名为“近现代史记忆遗产”。另外，需要警卫管制的极小部分地区仍将限制普通人出入。





青瓦台表示，此次开放是为了履行2017年文在寅总统在竞选期间提出的“全面开放北岳山、归还民众”的承诺。青瓦台强调，此前为打造“开放的青瓦台”作出了一系列努力，包括2017年全天候开放青瓦台前道路、2018年开放仁王山、2019年开放猪岛等。





不过有意见认为，当选总统尹锡悦正推动5月10日全面开放青瓦台，令此次北岳山开放黯然失色。还有分析将之视作新老权力之间的较量。





不过对于民众来说，北岳山和青瓦台同时开放将产生巨大的协同效应，在首尔市中心形成大规模生态公园。此外，朝鲜王朝和大韩民国历史上的中心地重新整合为一个空间，同样意义重大。