韩拟分阶段恢复国际航班正常运行

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随着韩国新冠疫情连续三周好转，韩国政府决定大幅增加国际航班数量，并恢复地方机场的国际航班运行。因疫情饱受两年困难的国内航司已申请增设航班的运行许可，国土交通部计划根据各航线情况做出决定。





国土交通部6日宣布实施国际航线分阶段恢复方案，到今年底将国际航班数量提升至2019年的50%。国土交通部表示，在3月31日召开的新冠疫情境外输入情况评估会议上就该方案与防疫部门达成一致。根据国土交通部的计划，国际航空网将分三阶段恢复正常，该部将综合考虑国内外防疫情况的变化、对方国家航空政策的开放程度等，以旅客需求恢复较快的航线为主增设航班。5月至6月将实施第一阶段计划，在该阶段，运行规模缩小至疫情前8.9%的一周国际航线定期航班运行次数将每月各增设100次。4月每周420次的航班运行次数将在5月增至520次、6月增至620次。另外，仁川国际机场每小时可抵达航班数时隔两年从10个放宽至20个，非定期航班运行许可有效期也从原本的按周计算放宽至按两周计算。从2020年4月起暂停运行国际航班的地方机场在经过海关、出入境、检疫人员的重新安排后，将面向国内完成新冠疫苗接种者重启国际航班的运行。





第二阶段从7月起直至新冠被定义为地方性流行病为止。有关部门根据国际机构对旅客需求恢复的预测、今年仁川机场旅客需求和航空公司运行需求的调查结果，将今年底国际航线的恢复目标设定为疫情前的50%。数据显示，今年全球航空市场和亚洲市场的旅客需求将分别恢复至疫情前的83%和40%。国内航空公司需求调查结果显示为每周2641次航班。具体来看，从7月起一周国际航线定期航班运行次数将每月各增设300次，仁川机场每小时可抵达航班数将扩大至30个。





新冠病毒转换为地方性流行病后，国土交通部将启动第三阶段计划，届时所有航空政策将恢复到疫情前的正常水平。





韩国新冠新增病例已连续三周呈现减少势头。防疫部门表示，最近一周的日均确诊病例数较前一周减少约30%。防疫部门还表示，出现奥密克戎拐点的国家先后放宽防疫政策，预计国民赴海外的需求将上升。





不过航空业界担忧，若出入境防疫措施不能同步放宽，即使增加航班数，旅客人数增长也将不及预期。一旦发生亏损运行，航班数有可能再次减少。对此，政府正根据业界的要求，探讨免除入境PCR检测等措施。