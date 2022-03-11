韩政府出台政策缓解高油价

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为缓解高油价压力，韩国政府出台了包括5月至7月燃油税下调幅度扩大至30%在内的多项政策。政府还呼吁业界尽快将政策反映到售价中，确保消费者可感受到政策效果。业界也表示将全力协助。





韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基5日在物价有关部门长官会议上公布了缓解高油价压力的三项对策。首先，燃油税下调幅度由此前的20%扩大至30%，并向商用货车和公共汽车等提供油价联动补贴。以汽油为准，按照一升汽油行驶10公里、每天行使40公里来计算，每月将可节省3万韩元油费。





政府还将修改有关规定，平稳推进液化天然气适用0%配额关税的政策。该政策也延长三个月至7月底。另外，为减轻有“平民燃料”之称的柴油价格猛涨造成的负担，政府将临时发放油价联动补贴，为期三个月。发放对象为商用货车、公共汽车、沿岸货船等。





政府还将在石油、煤炭、液化天然气发生供需危机时从第三国进口、推动海外生产原油进口以确保货量，并与国际能源署、主要国家共同推动释放储备油，展开国际合作。





此外，政府将推进稳定原材料供需对策。截至今年底，用于车载电池、汽车制造的铝带等产品将适用0%的配额关税。六大有色金属的储备量今年将扩大至25万吨。





政府通过备选投标确保了饲料用玉米、食用玉米等原本从乌克兰进口的粮食中的一部分。为保障国际粮食迅速流通，政府将推动提前进行进口申报、附条件进行进口检验等制度。对于不具备通关资料的乌克兰粮食，可出具国内外认证检测机构的检测报告。





另外，一旦农产品价格和供需发生波动，政府将向批发市场集中供应储备量。政府还将奖励为公共事业费稳定作出贡献的地方自治团体，并制定进一步的支援方案。





新冠疫情和乌克兰事态导致油价、原材料、粮食价格持续走高，供需不稳。3月消费者物价涨幅创下十年以来的最高纪录。统计厅5日公布的3月消费者物价动向显示，消费者物价指数为106.06，同比上涨4.1%。这是2011年12月以来，消费者物价涨幅首次突破4%。





石油等工业产品和餐饮等个人服务价格上涨是推动物价上涨的主要原因。其中，石油类价格涨幅达31.2%、汽油27.4%、柴油37.9%、车用液化石油气20.4%。由于乌克兰局势尚无解决头绪，预计今后较长一段时间内物价将持续上涨。