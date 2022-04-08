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职业：演员

出生日期：2001年4月25日

出生地：首尔

身高：176cm

学历：汉阳大学话剧电影专业

出道：电视剧《当男人恋爱时》（2013）





尹灿荣2013年通过电视剧《当男人恋爱时》登上荧屏，此后便常在电视剧中饰演男主角的少年时期。青少年时期，尹灿荣所饰演的角色多带有悲情色彩，因此对演技也有着很高的要求，外表温和的尹灿荣能够将角色情感的爆发拿捏得十分准确，展现了他过人的表演天赋。作为“Z世代”演员，迄今为止，尹灿荣依旧以少年类角色为主，而随着《僵尸校园》在全球的热播，也让他成为最具国际知名度的韩国年轻男演员之一，演艺之路未来可期。





主要作品：

·电视剧：

《少年非行》（2022）

《僵尸校园》（2022）

《无人知晓》（2020）

《十七岁的条件》（2019）

《中二也无妨》（2017）

《王在相爱》（2017）

《浪漫医生金师傅》（2016）

《六龙飞天》（2015）

《华政》（2015）

《妈妈》（2014）

《当男人恋爱时》（2013）

·电影

《青春之光》（2020）

《往日无足可惜》（2019）

《生日》（2019）

《你的请求》（2018）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 青少年表演奖（2019）

MBC演技大赏 童星奖（2014）

第三届大田电视剧庆典 童星奖（2014）