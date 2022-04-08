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2022-04-08
#明星档案 l 2022-04-12
职业：演员
出生日期：2001年4月25日
出生地：首尔
身高：176cm
学历：汉阳大学话剧电影专业
出道：电视剧《当男人恋爱时》（2013）
尹灿荣2013年通过电视剧《当男人恋爱时》登上荧屏，此后便常在电视剧中饰演男主角的少年时期。青少年时期，尹灿荣所饰演的角色多带有悲情色彩，因此对演技也有着很高的要求，外表温和的尹灿荣能够将角色情感的爆发拿捏得十分准确，展现了他过人的表演天赋。作为“Z世代”演员，迄今为止，尹灿荣依旧以少年类角色为主，而随着《僵尸校园》在全球的热播，也让他成为最具国际知名度的韩国年轻男演员之一，演艺之路未来可期。
主要作品：
·电视剧：
《少年非行》（2022）
《僵尸校园》（2022）
《无人知晓》（2020）
《十七岁的条件》（2019）
《中二也无妨》（2017）
《王在相爱》（2017）
《浪漫医生金师傅》（2016）
《六龙飞天》（2015）
《华政》（2015）
《妈妈》（2014）
《当男人恋爱时》（2013）
·电影
《青春之光》（2020）
《往日无足可惜》（2019）
《生日》（2019）
《你的请求》（2018）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 青少年表演奖（2019）
MBC演技大赏 童星奖（2014）
第三届大田电视剧庆典 童星奖（2014）
2022-04-08
2022-04-05
2022-04-02