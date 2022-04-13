想见你父母 (니 부모 얼굴이 보고 싶다)

导演：金志勋

编剧：金京美

主演：薛景求/千玗嬉/文素利

类型：剧情

片长：111分钟

上映日期：2022年4月27日（韩国）

其他片名：你父母长什么样





剧情概要：

一所著名国际中学的学生金建雨留下了一封遗书后自杀，最终在湖畔被人发现，虽挽救了生命，但却陷入了无尽的昏迷之中。而遗书上实名举报了长期霸凌自己的四名同学：某医院理事之子都润在、前警察厅长之孙朴圭范、同校教师之子郑易等以及律师姜浩昌（薛景求饰）之子姜韩杰。霸凌者们的父母企图利用自己的职业及财力掩盖自己孩子犯下的错误，然而孩子们的班主任宋贞旭（千玗嬉饰）却出面伸张正义，这也让被害的建雨的妈妈（文素利饰）了解了儿子遭遇背后的事实，她决定正面对抗，揭发真相。





幕后花絮：

影片改编自日本编剧畑泽圣语的同名话剧，故事是以畑泽圣语作为高中教师时的真实教学经验为基础而创作，该话剧曾于2012年在韩国首次上演，至今仍让许多观众记忆犹新。曾有人建议导演选用更加电影化的片名，但金志勋表示，如此直白的表述能直接反映出受害学生家长内心的愤怒，于是决定沿用原名。影帝薛景求谈及接拍该片原因时表示，他希望能让更多人直面校园暴力问题，而他所饰演的角色是施暴学生的家长，他坦言，诠释这样一位“护犊”父亲，在带入角色后始终在心中默念“真的不是我儿子害的”，完全凭着父亲对孩子的信任而支撑。