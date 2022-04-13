Tiger JK、尹美莱夫妇27日登格莱美公演系列活动舞台表演





著名歌手夫妇Tiger JK与尹美莱应美国格莱美音乐奖的正式邀请将登台演出。





据媒体报道，Tiger JK与尹美莱将于27日出席在格莱美博物馆举行的公演系列活动“The GRAMMY Museum: Global Spin Live”，而K-POP歌手参加该演出尚属首次。





格莱美在官方SNS称：“欢迎来自韩国的两位传奇艺人Tiger JK与尹美莱。我们即将和两位见面，谈及他们划时代的歌手生涯、创作历程以及音乐影响力。”





格莱美音乐奖主办的“The GRAMMY Museum: Global Spin Live”是邀请全球实力派歌手进行的线上现场演出。届时，Tiger JK与尹美莱除了介绍两人的歌手生涯以外，还将献上一场很特别的演唱会。

Tiger JK与尹美莱作为韩国最具代表性的歌手夫妇，一直以来受到国际歌坛的关注。Tiger JK的专辑曾入选公告牌“评论家选出的年度最佳K-POP专辑TOP20”。去年11月，两人还一起参加在洛杉矶举办的”Head In the Clouds” 音乐艺术节，献上了令人印象深刻的舞台，预计此次演出也将受到国际歌坛与全球粉丝的关注。