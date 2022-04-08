ⓒ Getty Images Bank

世界各国都有其国家象征。国旗、国歌、国花等国家象征作为国际交往中的国家识别标志，代表一个国家的主权、独立和尊严，反映一个国家的历史与文化。韩国的国旗是太极旗，国歌是《爱国歌》，国花是无穷花，还有国印、国徽等国家象征，那么北韩有哪些国家象征呢？





北韩于2018年发行名为《朝鲜的国家象征》的书刊，同其国号、国徽、国旗、国歌、国语一道介绍了国花——木兰、国树——松树、国鸟——苍鹰、国犬——丰山犬、国酒——平壤烧酒等国家象征。其中，国号、国徽和国歌据悉是在北韩政权成立当时决定的。





北韩的国号是朝鲜民主主义人民共和国，国旗是蓝红色共和国旗，国歌和韩国一样叫《爱国歌》。国徽呈椭圆形，上方有白头山和光芒四射的红色五角星，两侧是稻穗，下方为水坝、高压输电铁塔和水电站，底部写有“朝鲜民主主义人民共和国”字样，整体构架类似于前苏联国徽。国徽是代表国家的徽章、纹章，为国家象征之一，只有特定的国家重要文件才能盖上国徽大印。韩国的国徽为圆形，中央由五瓣无穷花环绕着太极图案，周边为白色的饰带，饰带底部写有“大韩民国”四个字。北韩国徽上的水坝、高压输电铁塔、水电站和稻穗分别象征工人和农民，白头山和红色五角星分别象征革命的圣地和革命的荣光。





北韩国务委员会委员长金正恩在其执政后的2014年将丰山犬指定为国犬，2015年将松树指定为国树，而北韩劳动党机关报《劳动新闻》从2018年11月起依次介绍国树松树、国犬丰山犬、国鸟苍鹰、国花木兰，为提升广大民众的荣誉感、自豪感和爱国意识而强调国家象征，2019年则连续刊载介绍国号、国徽、国歌、国语等国家象征。





金正恩委员长在2019年的新年贺词中强调“人民大众第一主义”，嘱咐人民心怀“我们国家第一主义”信念，高度重视国家象征和国家标志。特别值得一提的是，2019年1月1日《劳动新闻》还刊载了金正恩委员长的亲笔签名和《我们的国旗》这首歌曲的曲谱。北韩强调“我们国家第一主义”将提升人民大众对社会主义伟大祖国的荣誉感和自豪感。北韩成功进行“火星-15”型导弹试射后，在强调其地位得到进一步提升时首次使用“我们国家第一主义”这一词语，之后经常与国家象征这句话一起使用。





那么，北韩国务委员会委员长金正恩执政后为何指定国犬和国树，并同国犬和国树一道强调在过去指定的国鸟、国花等国家象征呢？国徽、国旗、国歌是以图案、颜色、歌曲特别创作的北韩国家象征，但是国犬、国树、国鸟、国花引用栖息在韩半岛上的动植物。成为国家象征的这些动植物具有历史意义和政治意义，且其地位非昔日可比。这些动植物成为民族心和爱国心的表象后，会被赋予新的意义。被北韩指定为国树的松树与植树造林、保护树木相挂钩，丰山犬和苍鹰与保护珍稀动物、保护生态环境相连贯。如此这般，金正恩委员长将保护自然和生态环境用于政治目的，致力于强化内部团结和塑造良好的国家形象。





2000年南北韩首脑会谈时，韩国总统金大中和北韩国防委员会委员长金正日相互赠送韩国的国犬珍岛犬和北韩的国犬丰山犬，2018年南北韩首脑会谈时，北韩国务委员会委员长金正恩将丰山犬作为礼物送给了韩国总统文在寅。因此，北韩的国犬丰山犬曾被视为南北韩和平的象征。丰山犬早在1956年被北韩指定为天然纪念物第368号，其原产地金亨权郡广德里于1968年被指定为天然纪念物保护区。金亨权郡过去叫丰山郡，丰山犬也因此而得名。北韩表示，丰山犬伶俐而又慓悍，但对主人绝对忠诚，而且是优秀、无畏的猎犬，如同民族的气概，因而被指定为国犬。





象征气节的松树是代表韩民族的树种，也是最受韩国人喜爱的树种。韩国有40多种松树被指定为天然纪念物，而北韩将松树指定为国树。北韩表示，因松树四季常青且在岩石上也能扎根等生命力顽强，足以象征民族气节而将其指定为国树。此外，北韩在已故国家主席金日成执政的1991年将木兰指定为国花，在已故国防委员会委员长金正日执政的2008年将苍鹰指定为国鸟，而国务委员会委员长金正恩将其专机命名为“苍鹰1号”。





1991年4月，北韩将木兰指定为国花，其原因在于木兰美丽、坚韧、朴实而又高尚。最近，北韩强调用国花木兰和国树松树营造公园景观。北韩将苍鹰指定为国鸟的理由是韩民族从古朝鲜时期开始就训鹰狩猎，与敏捷、勇猛的苍鹰建立了亲密关系。国鸟苍鹰和国犬丰山犬都是北韩天然纪念物，这与北韩最近强调天然纪念物保护政策有着直接的关系。





北韩将松树、木兰、苍鹰、丰山犬等动植物指定为国家象征并反复强调保护自然和生态环境的重要性后，社会各领域出现了诸多变化。2019年，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，全国各地正在活跃地进行松树种植事业，将通过山林复原战斗把祖国的山野改造成树木茂密的宝物山、黄金山。其实，松树的观赏价值大于经济价值，因此北韩将松树指定为国树并活跃地进行松树种植事业像似另有所图。





北韩将松树指定为国树，强调祖国是首屈一指的松树大国，并鼓励种植“金野黑松”。据悉，金野黑松长得快，且抗病虫害能力强。北韩将江原道通川郡指定为金野黑松原种保护区，并在各地开发与松树相关的旅游景点，以招揽外国游客，增加外汇收入。北韩文献记载，东海名胜“松涛园松林”是欣赏黑松林美景的首选之地。北韩强调松涛园松林是700年前营造的黑松林，并介绍已故国家主席金日成针对老松出台的保护管理政策。已故北韩国防委员会委员长金正日则表示，松涛园的老松是比黄金更贵重的国家财产，并下令彻底保护管理这里的老松，不得有丝毫差错。此外，在咸镜南道利原郡和松茸的产地七宝山、妙香山、九月山等地也可欣赏松林美景。这些地区因松树景观极其优美而成为名山旅游景点。





特别值得一提的是，2018年北韩劳动党机关报《劳动新闻》在介绍美术教育课程时强调，在幼儿园、小学、初中、高中阶段，学生必须培养精确地描绘金日成花、金正日花以及国旗、国徽、国树、国犬、国鸟、国花等国家象征的能力。由此推测，北韩将美术教育的重点放在描绘国家象征上，其艺术美的标准也因此发生了变化。





象征化的生态环境除生态环境领域外，还对旅游、教育、文化艺术、经济等诸多领域造成了影响。北韩强调在描绘国树松树、国花木兰等国家象征时，必须反映“朝鲜画”等传统美术形式。之后，在2019年举行的美术作品展览会上确认了这一基调。该美术作品展以“朝鲜的国树——松树”为主题，展出了北韩各地画家及绘画爱好者创作的150多幅作品。据报道，在同一年举行的全国雕刻工艺庆典上，除松树雕塑外，北韩的国花木兰、国鸟苍鹰、国犬丰山犬等作品也受到了瞩目。





2021年5月，北韩官方媒体朝中社报道称，有关当局正在对北韩全境的野生动物保护区进行全面调查，计划将生物生态系统保存完好的地区划设为新的保护区，并强调应致力于保护被指定为国家象征的松树、苍鹰和丰山犬，这意味着北韩将积极采取生态环境保护政策。2021年7月，北韩通过视频方式在联合国可持续发展高级别政治论坛上发布了《关于落实2030年可持续发展议程国别自愿陈述报告》。报告中，北韩提出了含有国家环境保护战略、山林建设总规划、生物多样性战略等内容的执行计划。分析认为，北韩此举意在顺应保护生态环境的国际趋势，为经济发展营造有利的外部环境。目前，北韩国务委员会委员长金正恩为使生态环境政策取得成功而开展所谓的“生态环境政治”，为取得生态环境保护、经济可持续发展两大成果作出积极努力，但在仍有很多北韩居民伐木取柴和在山坡地上种植农作物维持生计的情况下，不知能否取得预期的成效，因此我们希望北韩尽快与韩国开展合作，共同应对生态环境问题。不论如何，我们期待金正恩时代的生态环境政治能为北韩生态环境保护作出贡献，进而释放出致力于保护韩半岛生态环境的正面信号。





总的来说，北韩将松树、木兰、苍鹰、丰山犬等动植物指定为国家象征，并借此强调保护自然和生态环境的重要性，意在促进内部团结，并在国际社会上确保正常国家的地位，但不知北韩此举能否取得实质性的成效。