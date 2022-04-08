《漫话国乐》 情歌 / 春香歌 / 蓬头乱发

到了春花烂漫的时节了，当春风轻轻地吹来，无论是年轻人还是中壮年，都会因季节带来的浪漫气息而心动。这时，人们会情不自禁地希望能够找到心怡的情人，已有情人的则会期待和情人一起共度甜蜜又浪漫的时光。如果是您，在这春光明媚、充满浪漫气息的时节，为了心爱的人想做些什么呢？





在盘索里《春香歌》中，坠入爱河的李梦龙时不时地给春香吃的，如已经够甜的西瓜还加上来自江陵的珍贵的蜂蜜，叫春香吃西瓜中间最红、最甜的果肉。有时则送来樱桃、葡萄等酸甜的水果，有时还给当时来说很难得的糖果等，都是些甜食，可见李梦龙的心也因春香变得甜蜜无比。

盘索里《春香歌》中的“情歌”/ 李逢根、第二个月





一般来讲，谈婚论嫁或刚开始谈恋爱的时候，大多会看条件。也有的人只看人品，可如果文化水平、财力、家庭环境等条件相差悬殊，不仅不容易理解对方，还会因芝麻大的小事发生矛盾与冲突。当初李梦龙对春香一见钟情，而春香呢，她为人挑剔，还是看一些条件的。李梦龙叫随从方子传话过去，说当晚想去春香家登门造访。方子到了春香家，跟春香说：“我家少爷可是名门子弟，如果你想结婚，就应该嫁给像少爷一样的贵族。”春香觉得此话有理，就婉转地说出自己的想法：“难道要花找蝴蝶？应该是蝴蝶找花。”





对于春香的母亲月梅来讲，李梦龙的造访带来更多的是担忧。月梅是妓女出身，根据当时的法律，妓女的女儿长大后也是当妓女的。月梅虽说自己把女儿像豪门闺女一样抚养长大，可在别人看来，春香只是个妓女的女儿而已。月梅深知名门子弟会怎样对待自己的女儿，因此李梦龙和春香见面之前，自己先跟李梦龙见了面，要李梦龙保证今生绝不放弃春香。可后来，月梅的担忧成为了现实，李梦龙以去汉阳考科举为由向春香道别了。不难想象，月梅得知女儿和李梦龙离别的消息一定会非常难过。

《春香歌》 / 徐真实（音）、DJ Miso





多少年来，春香与李梦龙动人心弦的爱情故事经常在电影、电视剧、音乐等多样的领域被重新诠释。以前的作品将重点放在春香的真爱上，如今则还反映年轻女性的观点，有的则指责李梦龙无耻、缺乏责任感。有的作品还着重描写春香摆脱传统的束缚，积极开拓自己人生的故事。





日本殖民统治韩国时期，林芳蔚名唱曾凭借盘索里《春香歌》中的“蓬头乱发”人气火爆。这一段描写了从小娇生惯养的花季少女春香因得罪刚上任的郡守而被关在牢里吃尽了苦头，头发也变成蓬头乱发。当时，韩国人受尽了日本的压迫与蹂躏，无不希望国家能够早日获得解放，因此对“蓬头乱发”中春香遭受的委屈与痛苦感同身受，加之林芳蔚名唱的动人歌喉也深深地打动了众人的心。从此，“蓬头乱发”经常被艺人翻唱或重新诠释，并受到人们的喜爱，堪称盘索里的经典片段。

《蓬头乱发》 / 朴爱利