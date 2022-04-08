韩总统职务交接委推动按周岁统一年龄计算法

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韩国总统职务交接委员会推动按照国际通用标准“周岁”来统一年龄计算法。若该方案实现，韩国全体国民的法定年龄将减少1-2岁。交接委员会表示，目前韩国社会存在三种年龄计算方法，容易造成不必要的混乱和纠纷，有必要予以改善。





目前韩国存在“虚岁”、“周岁”、“年岁”三种计算方法。虚岁从出生便算1岁。年岁是指从当前年度扣除出生年度后得出的年龄。有意见认为，虚岁从怀孕阶段便开始计算，体现了对生命的尊重。不过这种算法也存在不合理之处，例如，12月31日出生的孩子第二天便成为2岁，再过一年便是虚岁3岁、年岁2岁、周岁1岁。一般情况下韩国人交流时所说的年龄是虚岁，在报周岁时经常增添一个“满”字。这种情况在日常状态下虽无大碍，但是在法律问题，如疫苗接种标准上就会造成严重混乱。





交接委员会出于这一理由决定推动统一年龄计算法。当选总统尹锡悦在竞选期间也曾承诺将按照周岁来统一年龄计算法。交接委员会政务司法行政小组11日指出，由于法律和社会年龄的计算方法未能统一，在行政服务、各类合同的签署和解释方面造成了混乱和纠纷，产生了不必要的社会和经济成本。最具代表性的例子是规定56岁起为适用年龄的工资封顶制。交接委员会指出，围绕56岁的标准发生了法律纠纷，原审将之解释为“56周岁”，大法院却解释为“55周岁”，这一纠纷产生至今已超过六年，仍未得到解决。





另外，在推行余量新冠疫苗当日接种预约服务的过程中，30岁以下人群不被建议接种阿斯利康疫苗，而“30岁”的标准在第一线引发了混乱。同样的问题还存在于社会福利等行政服务领域，饮酒、吸烟、娱乐场所出入等成年标准以及高考应试资格标准等教育领域。





交接委员会计划首先在《民法》、《行政基本法》中制定“周岁”计算法和标记规定，从法律上确定民事、行政领域的周岁使用原则。接下来还将推动修改目前使用“年岁”计算法的个别法案。交接委员会还计划在《行政基本法》中规定国家和地方自治团体在制定政策、撰写公文时仅使用周岁，并有义务积极向国民建议、宣传周岁计算法。





交接委员会表示，将在年内制定《行政基本法》修正案并提交国会，确保修正案在明年获通过。