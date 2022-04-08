韩总统职务交接委明确将废除脱核电政策

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韩国总统职务交接委员会12日表示，将大幅修改文在寅政府的碳中和政策，并明确将废除脱核电政策。交接委方面表示，向国际社会承诺的碳中和是我们应走的道路，当前的结论是新政府应重新制定正直、现实、负责的碳中和有关计划。





交接委12日召开例行记者会，表示将调整现任政府的碳中和计划，事实上敲定废除脱核电政策。交接委指出，受现任政府政策的影响，温室气体排放量反而增多。若继续推进现有政策，有可能导致电费大幅上涨、年均GDP下滑，对物价和总体经济造成负面影响。交接委表示，当前的结论是政策组合将不可避免地大幅修改，以抵消对经济的负面效应和对民生的压力。交接委还表示，将在两周内制定战略报告。该报告题为《为国民服务的碳中和战略报告》，将包括五大政策方向，分别为：可再生能源与核电的协调使用、升级环保技术发电研发体系、扩大参与碳排放权第三方市场、与主要国家缔结气候能源同盟、加强国际合作体系。





现任政府去年制定了2030年温室气体排放量较2018年减少40%的目标，为此提出的政策组合是扩大太阳能、风力等可再生能源使用，推动能源结构向以环保能源为中心的方向转换等。





交接委指出，现任政府的计划反而导致碳排放量上升。交接委企划委员长元喜龙表示，2021年温室气体排放量增长超过4%，今年也将继续增长。虽然核电减少，但是煤电小幅增加、液化天然气发电猛增16%，致使去年的温室气体排放量同比增长4.16%。元喜龙表示，若执着于现有政策，将导致电费大幅上涨、经济增速下滑。若按照2050年新能源和可再生能源占比70%的目标推进，到2050年，电费须每年上调4%-6%。交接委表示，按照四人家庭月均用电350千瓦时计算，电费将从目前的4.7万韩元上涨至2035年的7.8万-10万韩元。另外，交接委还引用韩国开发研究院2021年的报告指出，若要实现2030年温室气体减排40%、2050年碳中和的目标，预计GDP到2030年将每年下滑0.7个百分点、到2050年每年下滑0.5个百分点。





也就是说，碳中和是韩国与国际社会的约定，必须继续推进。但为了避免加重国民负担、造成经济损失，有必要对政策进行合理调整，废除脱核电政策是其中的一个选项。交接委表示，现任政府破坏了“技术中立”原则，实施以脱核电为前提的政策，新政府将打破脱核电这一禁区，将所有有助于碳中和的技术放到桌面上，实施负责任的政策。这意味着核电占比将扩大，尹锡悦政府预计将首先重启核电站建设并继续运行老旧核电站。