全球性通胀持续 韩消费者物价涨幅时隔十余年超过4%

ⓒYONHAP News

俄罗斯侵略乌克兰导致原油、粮食等原材料价格猛涨，世界经济饱受通胀之苦。韩国消费者物价涨幅也时隔十余年超过4%。





包括韩国在内的各国政府和中央银行纷纷加息、收紧银根，同时采取下调燃油税等措施来缓解燃眉之急，但预计未来困难将进一步加大。专家们认为，目前全世界已经进入新的通胀时代，引发高通胀的因素将长期持续。事实上，世界主要发达国家的物价涨幅均相当之高，韩国也不例外。





国际清算银行（BIS）的数据显示，60%的发达国家物价涨幅超过5%，是上世纪80年代以来的最高值。发达国家的物价涨幅管理标准通常设定为2%，当前物价问题的严重性由此可见一斑。从主要国家3月物价涨幅来看，美国为8.5%、德国为7.3%、意大利为6.7%，英国的水平也类似。欧盟3月消费者物价上涨7.5%，创下历史新高。美国的物价涨幅则为1981年12月以来的最高值。





新兴市场的物价较发达国家上涨更快。根据国际清算银行的数据，一半以上新兴国家的物价涨幅超过7%。阿根廷、土耳其进入今年以来已上涨50%多。巴西、印度3月涨幅分别为11.3%和6.95%。中国和日本目前仍保持稳定，但分析认为一系列迹象显示也并不乐观。





韩国统计厅5日公布的“3月消费者物价动向”显示，上月消费者物价指数为106.06，同比上涨4.1%，是2011年12月以来的最高值。本轮物价上涨的主要推手是石油类等工业产品和在外就餐等个人服务价格上涨。其原因是国际原材料价格的骤涨。石油类制品和柴油价格大幅上涨；受国际粮食价格猛涨的影响，面包价格也上涨了将近10%。美国西德克萨斯中间基原油（WTI）的价格3月攀至峰值，最近虽然趋稳，但进入今年以来的涨幅已达到约35%。另外，今年小麦、大豆、玉米的价格分别上涨约42%、26%和30%。联合国粮农组织统计的3月食品价格指数较前一个月上涨12.6%，达到159.3点，连续两个月刷新最高值。





对此，主要国家央行纷纷加速收紧货币政策。韩国银行金融货币委员会14日召开货币政策方向会议，上调基准利率0.25个百分点至1.50%。这是央行自今年1月后再次加息。韩国政府此前还将燃油税下调幅度从20%扩大到30%，实施至今年7月。美联储很有可能在5月一次性加息0.5个百分点以上。英国已连续三次上调基准利率，预计5月将继续加息。其他主要发达国家也将采取行动。