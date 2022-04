ⓒ Big Hit Music

防弹少年团在美国预告6月将携新专辑回归歌坛。





4月16日(美国时间),防弹少年团在拉斯维加斯忠诚体育场举行了线下演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LAS VEGAS”的最后一场演出。自8日开始的此次演唱会一共四场,累计吸引了20万名观众,盛况空前,圆满落幕。





尤其在最后一天演唱会的尾声,当防弹少年团献唱热曲《Permission to Dance》完毕后,在粉丝交流平台Weverse的直播画面中突然显示了‘WE ARE BULLETPROOF’与“2022.06.10”字幕,预告了新专辑的发布日期。这是防弹少年团将于6月10日发行新专辑的预告片。这样一来,防弹少年团继去年7月23日发行数字单曲《Permission to Dance》以后时隔11个月携新专辑回归歌坛。