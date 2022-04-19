孔敏智接受采访谈及2NE1合体

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女团2NE1四位成员CL、朴春、朴山多拉、孔敏智时隔七年惊喜集结，在美国科切拉音乐节上为歌迷表演了《I’m the Best》。18日，孔敏智接受媒体采访称，此次演出让自己“百感交集”。





孔敏智对当天为2NE1的表演献上热烈欢呼的歌迷表达感谢称：“这是为久等的歌迷而准备的舞台，也有担心大家会不喜欢，或者已经忘记了我们，可是大家依然如此喜欢我们，真的非常感激。”她说，在为舞台做准备的过程中，过去2NE1时期的点点滴滴也都仿佛历历在目，让自己感触颇深。





此次2NE1科切拉合体是由CL积极促成。一直以来，CL不仅和其他成员保持密切联系，而且为了此次演出，还和各成员的现经纪公司协商。最近，CL和朴春生日时成员们聚会的合照也在社交平台上晒出。





2NE1亮相科切拉音乐节，可谓“百分百惊喜”。音乐节和2NE1方面自始至终对演出进行严格保密。当天，CL先按照公开的演出安排进行了solo表演，随后，朴春、朴山多拉、孔敏智一同登场，带来经典歌曲《I’m the Best》，现场顿时一片沸腾。