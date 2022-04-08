《漫话国乐》 下弦还入 / 你的痕迹 / Arcade

在传统乐器中，伽倻琴、玄琴、牙筝、奚琴等弦鸣乐器一般用蚕丝琴弦，这种丝弦发出比较粗糙、温暖的声音。洋琴就不同了，作为击弦乐器，洋琴使用钢丝弦，且以击弦工具琴竹敲击琴弦来发音，因此音色清脆又明亮。





在韩国，就像袜子作为西方舶来品被统称为“洋袜”、从西方进口的水桶叫做“洋桶”一样，洋琴指从西方传入的琴，即西方弦乐器，到了近代才传入韩半岛，据说是朝鲜王朝后期英祖时期派往中国的使臣回国时带回来的。





洋琴，又名“欧罗铁丝琴”，欧罗指欧洲，铁丝琴指使用钢丝弦的弦鸣乐器。古时候，西方音乐和国乐不仅音阶与音程不同，装饰音的奏法也不同，因此用西方乐器很难演奏国乐，那么洋琴是怎能在韩国推广的呢？这可要归功于朝鲜王朝后期的著名实学家洪大容。

风流音乐《灵山会相》中的“下弦还入”/ 玄琴-姜侑京（音）、洋琴-曹日荷（音）





朝鲜王朝著名实学家朴趾源和洪大容有深厚的交情，曾留下了关于洪大容和洋琴的珍贵记录：

“虽然说不准洋琴传入朝鲜王朝的年代，但是用洋琴演奏国乐一事可以说始于洪大容。那天是1772年6月18日，还记得当天，我坐在洪大容的书房湛轩，下午6时许，我在那里亲眼目睹了洪大容用洋琴演奏国乐的感人场面。当时，我还发现洪大容对琴音很敏感，虽说是简单的技艺，可堪称起始，因此我能清清楚楚地记住日期。从此，洋琴的奏法得以推广，直到现在。在九年的时间里，玄琴、伽倻琴等表演者大都可以演奏洋琴了。”





在这篇文章中，朴趾源把洪大容首次用洋琴演奏国乐的情景描写得栩栩如生。不难想象两个人在书房里对坐，一个人在用陌生的西方乐器尝试演奏，另一个人则以好奇的眼光凝视着对方的表演，心里还琢磨着怎样把这一情景记录下来，这一场面看起来搞笑，却充满了温情。得力于洪大容的付出和心血，洋琴得以在朝鲜王朝加以推广。洋琴的音色清脆又明亮，可音量不大，因此通常用来演奏《灵山会相》、《千年万岁》等室内音乐。令人感到鼓舞的是，如今洋琴的身影经常出现在现代国乐作品中，给人们带来听觉盛宴。

《你的痕迹》 / Murr





洋琴起源于中亚地区。据历史记载，中世纪以前，波斯等古代中亚国家流行一种琴，叫作桑图尔琴。这种琴在十字军东征期间传入欧洲，据说钢琴是从桑图尔琴演变而来的。后来由意大利耶稣会传教士利玛窦传入中国，然后通过使臣带回朝鲜王朝。





洋琴的共鸣箱以梯形木制框架，面板两侧设有木制的直线长条山口用以架弦。琴弦以4条弦为一组，共张有14组钢丝弦。演奏时，以击弦工具琴竹敲击琴弦发音。遗憾的是，钢丝弦很敏感，很容易走音，而且调一次音得调56条弦，并不容易。还有，钢丝弦无法展现“弄弦”技巧。弄弦指伽倻琴等弦鸣乐器用手指拨动琴弦或用竹制拨片弹拨琴弦时，左手摇摆或颤动琴弦而发出独特的震音。弄弦技巧不仅可以表现深厚的情感，还可以演奏装饰音，洋琴因为不能肆意弄弦，因此一直以来不太适合演奏国乐。而如今就不同了，在现代作品中，洋琴凭借其他多样的演奏技巧弥补了无法弄弦的遗憾，因此受到了人们的欢迎。

《Arcade》/ Dongyang Gozupa