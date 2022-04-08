国际货币基金组织下调今年韩经济增速预期值至2.5%

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受国际油价等原材料价格猛涨的影响，韩国生产者物价指数涨幅达到五年多来的新高。国际货币基金组织（IMF）下调韩国今年的经济增速预期值。由于乌克兰事态等国内外不确定性因素很难消除，物价上涨、经济增速预期值下调的情况今后仍将持续。





根据国际货币基金组织19日公布的“世界经济展望”，今年世界经济增速预期值为3.6%，韩国为2.5%，分别较今年1月公布的修正值下调0.8个百分点和0.5个百分点。





韩国政府对今年韩国经济增速的预期值为3.1%、韩国银行为3.0%，与国际货币基金组织存在不小的差距。经合组织和国际投行的平均预期值为3.0%，惠誉和穆迪为2.7%，略高于国际货币基金组织。标准普尔为2.5%，与国际货币基金组织相同。





韩国经济增速预期值的下调幅度小于大部分主要发达国家。德国的下调幅度达到1.7个百分点，意大利下调1.5个百分点、英国1.0个百分点、日本0.9个百分点、法国0.6个百分点。美国和加拿大的下调幅度则小于韩国，分别为0.3个百分点和0.2个百分点。





国际货币基金组织预计今年全年韩国消费者物价将上涨4.0%，较此前预期高出0.9个百分点。虽然这是2011年以来的最高值，但仍低于大部分主要发达国家。另外，韩国明年经济增速预期值为2.9%，维持不变。





通货膨胀是当前世界经济面对的最大难题，韩国也不例外。国际货币基金组织今后很有可能进一步下调经济增速预期、上调物价涨幅预期。事实上，3月韩国生产者物价指数较前一个月上涨1.3%，较去年同期上升8.8%。这是生产者物价指数连续第16个月上涨，涨幅为五年多来的最大值。生产者物价属于先行指数，通常需要2-3个月才能体现到消费者物价中，因此3月生产者物价指数大幅上升，意味着2-3个月后消费者物价的上涨。由于生产者物价还将持续上涨，消费者物价的涨势也将在所难免。





尽管韩国经济增速预期值被下调，但下调幅度小于主要发达国家。另外，剔除基数效应后的2020年-2022年三年的平均增速为1.85%，仅次于美国的1.92%，同样属于较高水平。分析认为，去年韩国经济的复苏速度在全球主要国家中最快，今年也不例外。





不过韩国经济也面对着不少困难。由于对外依赖度高，当前的不确定性因素并非国内可控。政府将燃油税下调幅度扩大至30%并延长三个月，以减轻国民的经济负担。加息虽然能够遏制物价上涨，但是却加重了利息负担。疫情对全球供应链造成冲击，再叠加俄罗斯侵略乌克兰的影响，预计目前的状况仍将持续较长一段时间。