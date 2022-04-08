韩央行实施第四轮加息 基准利率上调至1.50%

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韩国银行14日再次上调基准利率，这是韩国自去年8月以来的第四轮加息。在俄罗斯侵略乌克兰、国际原材料价格暴涨、全球性通胀等外部环境的影响下，韩国国内物价持续上涨，预计今后央行还将进一步加息。





央行金融货币委员会当天在行长暂时空缺的状态下召开货币政策方向会议，宣布将基准利率从1.25%上调至1.50%。





金融货币委员会预测，国内经济的复苏势头将持续，经济增速预期值则将有所下滑，消费者物价将继续上涨。会议决议指出，国内经济虽然会因乌克兰事态等受到一定影响，但出口仍然保持稳健的增长势头、民间消费也持续改善，总体复苏趋势将不变。决议还预测经济增速将多少低于2月3.0%的预期值。消费者物价将在较长一段时间内保持4%以上的高涨幅，今年全年涨幅也将远高于2月3.1%的预期值。金融货币委员会表示，尽管内外部环境的不确定性仍存，但韩国经济持续复苏、通胀水平也将超出目标值，未来将继续适当调整货币政策的宽松程度。





央行上调基准利率主要考虑到了高于预期的物价涨幅和美国等全球主要国家的加息步伐。尽管乌克兰事态等国际局势引发了对全球景气下行的担忧，但在高通胀压力下，各国纷纷加息。从韩国国内来看，国际油价、原材料和粮食价格受乌克兰事态影响出现猛涨，致使3月消费者物价指数同比上升4.1%。这是物价涨幅自2011年12月以来时隔十年三个月首次超过4%。欧洲、美国等主要发达国家的消费者物价也出现了5%-7%不等的涨幅，各国央行纷纷采取或预告加息措施。





为应对新冠疫情可能引发的经济低迷局面，韩国于2020年3月16日降息0.50个百分点，同年5月再次下调0.25个百分点，使基准利率在两个月之内从1.25%降至0.50%。在维持了15个月的低利率基调后，央行于去年8月26日加息0.25个百分点。此后经过包括本轮在内的三轮上调后，基准利率升至1.50%。





大部分意见认为加息无法避免。5月美联储有可能一次性加息0.50%以上，韩美基准利率或出现逆转，且通胀压力也仍然存在。韩国银行行长李昌镛赞同此次加息，并暗示今后或进一步加息。根据摩根大通的预测，韩国央行将于今年第三和第四季度以及明年第一季度分别加息0.25个百分点，明年第一季度基准利率将达到2.25%。