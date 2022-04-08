韩国时隔两年多解除保持社会距离措施

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韩国18日起全面解除保持社会距离措施，时隔两年多恢复日常生活。对餐厅、咖啡厅等大众设施营业时间和私人聚会人数的限制被取消，个体户走出困境，民众也时隔许久可尽情享受自由。





政府本月15日在中央灾难安全对策本部会议上宣布，从18日起解除对营业时间、活动和集会等的保持社会距离措施。不过佩戴口罩的义务继续维持。由此，企业等将可进行大规模聚餐，婚礼等活动也不再对参加人数设限。餐厅、咖啡厅、练歌房、健身房等大众设施可不受时间限制营业。





对活动、集会的人数限制也被取消，300人以上的演出和体育活动无需再向有关部门提前申批。补习班、自习室、演出场所等不再要求隔座就座。电影院、宗教设施、公共交通设施内的就餐禁令将于25日取消，在此之前，各类设施需完成制定安全就餐守则。宗教设施最多允许接纳70%人员的限制也被取消。





韩国于2020年3月22日开始实施保持社会距离措施。当天，政府向宗教设施和部分单位发布了建议限制运营的行政命令。此后随着疫情持续扩散，韩国开始实施高强度的保持社会距离措施。去年11月，政府曾短暂地尝试分阶段恢复日常生活，不过由于奥密克戎变异毒株的流行而中断。进入今年，奥密克戎疫情在全国大面积流行，确诊病例数出现爆发式增长。3月第三周的日均新增确诊病例数甚至超过40万例。不过拐点很快到来，4月14日至20日的日均新增确诊病例减少至10.75万例。





韩国累计确诊病例超过1600万例，新冠正逐步从大流行转向类似流感等的地区性流行病。政府表示，虽然奥密克戎疫情持续扩散，但已渡过高峰期，为此决定解除保持社会距离等限制措施并制定今后疫情应对新路线图。政府的这一决定也考虑到了长期实施防疫措施已使小工商户和个体户蒙受了不小的经济损失。





不过也有意见担忧，新型变异毒株随时都有可能出现并引发新一轮大流行，疫苗和自然免疫的效果也将逐步减弱，进而重新点燃疫情。





政府表示，若一旦出现严重的新型变异毒株，将重新采取入境限制措施，实施大规模检测、追踪、隔离，并要求保持社会距离和采取居家治疗等措施。另外，面向高龄者和高风险群体的第四剂新冠疫苗接种工作将于25日启动。