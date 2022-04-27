导演：郑志妍

编剧：郑志妍

主演：千玗嬉/李慧英//申河均

类型：惊悚

片长：111分钟

上映时间：2022年4月20日（韩国）





剧情概要：

黄金档新闻当家女主播郑世罗（千玗嬉饰）某天在直播前五分钟，接到一通新闻线索提供电话，对方声称自己可能会被杀死，并要求如果自己被杀，希望郑世罗亲自报道自己的死讯。这让郑世罗心神不宁，甚至有史以来第一次在直播中出现失误，同时新闻即将改版也让她时刻担心自己的位子会被后辈所取代。这时，郑世罗的母亲（李慧英饰）提议女儿，“被杀预告”也许是守住地位的绝佳良机，于是她鼓起勇气来到爆料人家中，果不其然，爆料人和自己的小女儿已经殒命。郑世罗因采访、报道此事更加受到电视台重视。但就在一切似乎按照自己所愿发展时，她开始察觉母亲似乎对自己事业的干涉越发歇斯底里。心理医生崔仁浩（申河均饰）介入后，发现郑世罗的主播人生竟然存在惊天反转……





幕后花絮：

《主播》是千玗嬉从影后首次尝试饰演新闻主播。为此她在开拍前下足了功夫准备，不仅学习标准的发音，还大量跟读专业播音员的新闻播报。在电影的拍摄过程中，千玗嬉也有一位专业人士——KBS前主播金敏贞的全程贴心指导。千玗嬉每天花四个小时进行播音学习，将自己的播读与金敏贞进行对比，查找不足，反复的跟读甚至让她能对金敏贞的范读倒背如流。金敏贞也表示，自己也曾指导过新人播音员，但千玗嬉的悟性极高，这也让电影的呈现更加真实。