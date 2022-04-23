生活用品包装袋反映的北韩社会现状

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商品包装袋上的信息比我们想象的要多得多。除原料、生产日期等基本信息外，还能通过产地、商标、设计、字体等了解工厂运营状态和居民生活情况。





在上周的节目里，我们曾为您介绍北韩居民仍到海里的塑料垃圾中，有些随波逐流漂浮到白翎岛、延平岛、大青岛等与北韩临近的韩国西海五岛海岸，其中不乏零食包装袋。但是除了零食包装袋以外，还有很多生活用品包装袋，且商品种类繁多。





在北韩所谓的“人民消费品”中，除了糖果饼干、乳制品等食品类以外，还有很多杂货类产品。如牙膏、牙刷、肥皂、洗涤剂等产品多种多样，还有女性卫生用品。





2016年，北韩国务委员会委员长金正恩强调尽快生产多种多样的人民消费品后，北韩开始生产多种多样的产品，且包装袋的设计和颜色比过去洗练的多。





由于金正恩委员长将“爱民政治”的重点放在提高人民生活水平上，并指示有关部门向民众持续而顺畅地供给人民消费品，因此除产量增加外，人民消费品的种类也变得多种多样。





被冲到西海五岛海岸上的北韩垃圾中也有不少即食面包装袋。即食面是韩国所说的拉面。北韩即食面和韩国拉面一样有多种风味，其中最受北韩居民欢迎的是牛肉风味即食面。





北韩即食面包装袋背面写着煮食面条的方法和主原料、保藏方法等。“大成川综合食品厂”将其生产的即食面介绍为：使用纯粹的食品原料，面条质感特好，香辣融合协调，足可激起食欲。煮食方法为：首先在锅里放入550毫升的水和调味料用大火煮开，然后再把面饼放进去煮两分钟左右即可。主原料为：面粉、精制油、牛肉粉、鸡肉粉、辣椒粉、胡椒粉、食盐、姜粉、蘑菇、干葱、胡萝卜干等，并强调未添加防腐剂和漂白粉。此外，还写着温度、湿度等储存条件和保质期。特别值得一提的是，北韩即食面的包装设计和韩国拉面的包装设计极为相似。





从包装设计来看，很难分辨出是韩国产品还是北韩产品。举例来说，北韩牛肉风味即食面包装袋上的牛头形象和韩国某公司拉面包装袋上的牛头形象几乎完全一样。除形象外，使用的颜色和图案也很相似，掩盖商品名称只看设计图案，很难分辨出是韩国产品还是北韩产品。





目前，“庆兴银河饮料厂”、“大成川综合食品厂”、“金刚山贸易公司”、“罗先领先综合加工厂”等北韩多家食品厂生产各种品牌的即食面，但是这些即食面的包装设计却大同小异。





举例来说，在“庆兴银河饮料厂”和”“罗先领先综合加工厂”生产的牛肉风味即食面包装袋上，除字体粗细和长短略有差异外，几乎完全相同，“五一综合加工厂”和“金刚山贸易公司”即食面包装袋上的字体也很相似。





北韩将这种现象称为“社会主义竞争热潮”，但是北韩各食品厂并非生产各具特色的产品，而是生产略微变化的产品且包装设计大致相同。在韩国，不同公司的产品都有其独特之处，但是北韩并非如此。





北韩鼓励各级地方政府之间的相互竞争，并强调“社会主义竞争”是领先的单位牵引协助落后的单位，落后的单位努力赶超领先的单位，一道前进的运动。





资本主义市场经济法律制度禁止仿造其他公司产品和模仿其他公司设计样式，但是北韩却在“社会主义竞争”的美名下，允许各食品厂使用相似的包装设计。





另外，在韩国西海五岛海岸上还收集到味精、胡椒粉、调味粉、辣椒粉等调味料包装袋。“妙香贸易公司”、“运河大圣食品厂”、“高丽航空总局食品加工厂”等北韩食品厂生产的味精包装袋上都印有厨师形象和多样的烹饪图片。





在味精包装袋上也写着使用方法，并介绍主要家常菜的做法。如，怎样煮汤和蔬菜、肉类、鱼类烹饪方法。煮汤时首先加入5克味精，若鲜味不足可略微增量。





除调味料包装袋外，还有多种多样的食品包装袋。“金杯体育人综合食品厂”生产的香肠包装袋正面同商品形象一道标注着重量和厂商名称，背面注明猪肉、大蒜、胡椒等主原料，储存条件为0-4摄氏度，保质期为一个月。引人瞩目的是，在被冲到西海五岛海岸上的北韩垃圾中还有蛋黄酱包装袋、冷冻真空干燥河豚鱼包装袋和人造肉包装袋。





由于北韩肉类短缺而将人造肉作为其替代品。人造肉由大豆蛋白制成，可说是健康食品。据悉，北韩的人造肉是南浦技术大学技术产品研究室研制出来的。此外，在西海五岛海岸上还收集到“铁路绿山贸易公司”生产的人造肉包装袋。





北韩最具代表性的啤酒是大同江啤酒。大同江啤酒作为北韩主要出口商品大肆宣传广告。此外，北韩还生产凤鹤啤酒、平壤啤酒、金达莱啤酒。最具代表性的烧酒是以玉米和大米为主原料的平壤烧酒。平壤烧酒作为北韩的“国酒”，在国家层面进行生产和品牌管理。那么，北韩的酒类产品使用何种包装材料呢？





在北韩和中国边境地区能轻易购买北韩酒类产品。由于北韩的酒类产品都通过中国出口到其他国家，在与北韩接壤的中国丹东地区能随处购买多种多样的北韩酒类产品。





过去一年来，漂浮到西海五岛海岸的北韩垃圾中有很多塑料瓶，其中包括啤酒瓶和烧酒瓶。啤酒瓶以大同江品牌居多，容量为1升或1.5升，还有黑啤酒瓶和生啤酒瓶，烧酒瓶也多种多样。





此外，在漂浮到西海五岛海岸的塑料瓶中虽然未能发现韩民族传统浊酒“马格利”酒瓶，但是在垃圾中参杂着马格利标签纸，这表示北韩也生产马格利酒。





特别值得一提的是，在多种多样的北韩烧酒瓶中有贴着“雪花”品牌的烧酒瓶。“前进烧酒厂”生产的雪花烧酒瓶上写道：该烧酒用橡木炭过滤精制，酒精浓度为21%，是口感柔顺的烧酒。由于北韩也跟韩国一样强调烧酒口感柔顺，以此可以推测出北韩居民爱喝什么样的烧酒。





据悉，北韩医疗保健系统因经济陷入严重困境而处于崩溃边缘。逃离北韩定居韩国的脱北居民们表示，他们在北韩的时候即使到医院去也难以接受适当治疗和领取处方药物，医药品早已严重短缺，而在西海五岛海岸收集到的北韩药品包装袋上写着的药名大都是基于高丽医学从天然植物中提取的成分为主的药品。





我们迄今未能掌握北韩使用什么样的医药品，其原因在于我们直接到北韩去也无法购买北韩医药品。但是被冲到西海五岛海岸的药品包装袋上写着“药酵母片剂”、“驱虫药片剂”、“消化剂”等药物名称，而其成分大都是基于韩医学的“韩方提取物”，几乎没有我们使用的西药，消化剂使用“幼儿制药厂”生产的产品，其原料为“橘子皮浓缩液”、“木香浓缩液”等从水果皮和天然植物中提取的成分。





输液包装袋也不少见。输液包装袋背面写着用处和用法等使用方法以及储存条件和成分、注意事项等。其中，“精诚制药综合厂”生产的葡萄糖注射液和食盐水占比较多。

“精诚制药综合厂”是北韩国务委员会委员长金正恩多次前往视察指导的制药厂。2014年11月8日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，金正恩委员长在视察“精诚制药综合厂”时表示，该厂生产的所有产品都达到世界卫生组织规定的医药品生产及质量管理标准是值得骄傲的事情。而过去一年在西海五岛海岸收集到的药品包装袋上标记的日期为2019年和2020年，由此可知，最近还在流通、使用“精诚制药综合厂”等北韩制药厂生产的药品。





“精诚制药综合厂”位于平壤，是韩国非政府组织资助建造的制药厂，也是北韩唯一一座具备现代化设备的制药厂。由于该厂生产的输液质量和产量在北韩无与伦比而被视为北韩最具代表性的输液生产厂。





从北韩随波逐流漂浮到韩国西海五岛海岸的垃圾中，还有湿巾、卫生巾、化妆品等卫生用品；洗发精、洁面皂、牙刷、牙膏等洗浴用品；洗涤剂、洗碗液、圆珠笔、涂料、杀虫剂等各种各样的生活用品包装袋。其中，洁面皂大都使用同样的主原料，只是添加的香料不同。





“新义州化妆品厂”生产“春香”牌洁面皂和阴离子、纳米银、柠檬香等多样的功能性洁面皂，并大肆宣传这些洁面皂能排除肌肤老化废物。此外，“银河”牌洁面皂则强调还能促进血液循环，不知是宣传洁面皂还是治疗药剂。





当然，通过这些商品包装袋难以确切掌握北韩经济运行的总统状况，但是查看这些商品包装袋后得出的结论是，北韩经济前景并不乐观。





垃圾是人们使用后丢弃的东西，但是通过这些垃圾可以揣测一个社会的经济状况。北韩经济之所以能维持到今天，是因为通过与中国的贸易不断进口大米、化肥和各种原辅材料。然而，新冠疫情爆发后，北韩关闭边境，难以从中国进口所需物品，因此不得不强调自主生产，但是原料短缺导致市场价格上升，如果继续这样下去，北韩的经济状况将会变得更加严峻。





目前，北韩虽然生产多种多样的生活用品，但是从其商品包装袋上的内容来看，像似存在结构性矛盾。因此，北韩为提高人民生活水平，首先要解决实体经济中的结构性失衡问题。