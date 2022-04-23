韩企业界版图生巨变 SK超越现代汽车排名第二

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韩国企业界版图发生巨大变化。SK集团的总资产超过现代汽车集团，成为第二大企业集团。这是五大集团排名时隔12年首次改变。kakao、NAVER等主要IT企业的排名也随着资产的增长持续上升。





韩国公正交易委员会27日公布的“2022年度公开对象企业集团名单”显示，按照资产计算，前五大集团分别是三星、SK、现代汽车、LG、乐天。三星以483.9190万亿韩元的总资产排名第一；SK集团总资产为291.9690万亿韩元，超过现代汽车集团的257.8450万亿韩元，排名上升至第二。





这是五大集团排名自2010年以来首次发生变化。SK集团和现代汽车集团的排名互换则是2004年以来的首次，这主要受到了SK海力士资产增长的影响。在半导体销售额增长、收购英特尔NAND闪存业务的推动下，该公司资产增至20.9万亿韩元。





此外，以IT为主要业务的企业集团和海运、建筑企业集团的发展势头尤为引人注目。kakao总资产从去年的约20万亿韩元增至今年的32.2万亿韩元，排名从第18位上升至第15位。分析指出，Kakao银行和kakao pay的公开募股吸引了大量资金流入。





NAVER总资产为19.2万亿韩元，排名从第27位上升至第22位。分析认为，该公司资产骤增的主要原因是搜索平台、电子商务、金融科技、文化内容、云业务等经营活动的营业盈余增长和主要分公司的有偿增资。Kakao于2016年被指定为大企业，排名从当年的第65位上升至今年的第15位；NAVER于2017年被指定为大企业，排名从当年的第51位上升至今年的第22位。





另外，随着海运需求的恢复，以海运为主要业务的企业集团业绩改善、资产迅速增长。HMM的总资产为17.7万亿韩元，达到去年的2倍，排名从第48位上升至第25位。SM、长锦商船分别排名第34位、第50位。





建筑企业集团的资产在活跃的并购活动下出现增长。中兴建设（音）的总资产从去年的9.2万亿韩元增至今年的20.3万亿韩元，排名从第47位猛升至第20位。





在新冠疫情之下，大企业集团的总资产和经营业绩仍大幅改善。大企业集团的资产总额为2617.7万亿韩元，较去年增长281.3万亿韩元。不计入金融和保险业，大企业集团的总销售额为1633.7万亿韩元，同比增长21.5%。其中三星的销售额最高，增长45万亿韩元。





大企业集团的当季净利润为125.8万亿韩元，同比增长189.2%。三星的增额最高，达到19.5万亿韩元。其次分别为SK集团8.6万亿韩元、HMM5.3万亿韩元。斗山集团的销售额下滑最多，大宇造船海洋和Coupang也属于当季净利润减少最多的企业集团。





公正交易委员会表示，排名前五和前十的企业集团在所有大企业集团中占比仍然相当高，不过与剩余企业集团的差距则有所缩小。