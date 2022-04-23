调查显示超四成韩主要游客来源国居民望3年内访韩

ⓒYONHAP News

一项调查显示，不少外国人希望在疫情结束后来韩游玩。根据韩国文化体育观光部和韩国旅游发展局实施的问卷调查结果，在韩国21个主要游客来源国，每10人中就有超过4人希望在今后3年内访问韩国，年轻人群中的这一比例尤其之高。





这项调查于2021年分两轮实施，具体时间分别为7月16日-25日、12月20日-31日；调查对象为韩国21个主要游客来源国的约3万名15周岁及以上居民。调查旨在了解全球旅游市场对韩国旅游的潜在需求和趋势。





调查结果显示，71.7%的应答者有海外旅游经验，72.8%的应答者在今后3年、即在2025年前有意赴海外旅游，19.4%的应答者曾来韩旅游。





另外，47%的应答者表示今后3年内有意来韩旅游。在20-29岁、30-39岁人群中，这一比例更是分别高达58.6%和58.0%。按照地区来看，亚洲、中东地区的访韩意愿较高，其中菲律宾最高，达到80.4%。新加坡、越南超过70%，印度尼西亚、香港、马来西亚、中国、阿联酋和泰国等地也超过60%。





接近10%的应答者表示，比起其他国家，希望最先来韩国旅游。女性、10-19岁和20-29岁人群中的这一比例尤为高。





按照国家来划分，越南人对韩国旅游最热情，28.2%的应答者希望最先来韩国，其次分别是菲律宾18.0%、日本15.4%、印度尼西亚15.3%、中国13.6%、泰国13.3%等。





韩国文化内容是激发外国游客来韩旅游热情的主要原因。在有意来韩旅游的应答者中，15.1%表示访韩原因是“文化和体验类内容丰富”，占比最高。女性和年轻人群访韩意愿高也是出于对韩流音乐、韩流明星等韩国文化内容的关注。





韩国旅游发展局表示，这次调查是首次对21个主要游客来源国居民的潜在访韩需求进行摸底，其结果显示了后新冠时代韩国旅游业复苏的潜力。





另外，文化体育观光部和韩国旅游业协会27日召开入境旅游业界交流会，表示将积极提供援助，帮助旅游业界为重启外国游客入境游做准备。文化体育观光部表示，由于4月开始实施完全接种外国人免隔离、重启免签入境等措施，预计5月国际航班数增多后，入境外国游客数将出现增长。





2019年韩国总计接待入境外国人超过1700万人次，然而新冠疫情导致全球各地采取封锁措施，这一数据在2021年跌至不足100万人次，是1984年相关统计实施以来的首次。不过随着韩国国内新增新冠感染病例数明显减少、各类防疫措施取消，国际航班也分阶段增多，预计入境人数将逐步恢复。