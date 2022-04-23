尹锡悦政府能否改善韩日关系？

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韩国当选总统尹锡悦派遣的韩日政策协商代表团26日与日本首相岸田文雄会晤，双方商定努力发展韩日关系。这为重启韩日两国高层交流提供了契机，也令外界关注尹锡悦寻求通过修复信任关系来实现韩日关系正常化的路线能否得到推进。





由国会副议长郑镇硕带领的政策协商团先后与韩日议员联盟、外务大臣、经济产业大臣、防卫大臣等主要政治家和官员会晤，并在当天与日本首相岸田文雄会面。





双方于上午10时40分会晤，谈话持续了约25分钟。郑镇硕在会晤后表示，双方一致认为，站在新起点的韩日两国应为发展面向未来的关系和共同利益而努力。





郑镇硕还表示，向岸田文雄转交了尹锡悦的亲笔信。亲笔信内容或包含了在正视历史的同时，继承并发展金大中-小渊惠三协议的精神，构建面向未来的两国关系；日本首相也对此表示赞同。





郑镇硕就岸田文雄会否出席总统就任仪式的问题表示，根据惯例，这是由日本决定的问题。韩方并未邀请，不过若岸田文雄决定出席，已准备好竭诚接待。





当前韩日关系处于1965年两国关系正常化后的最差局面。受到历史问题、贸易报复等一系列事件的影响，两国关系在最近几年间持续恶化。最具代表性的事件有韩国法院判决强征劳工和日军慰安妇受害者胜诉、日本采取报复性出口管制措施、军事情报保护协定风波、福岛核电站污水排放等。





韩日首脑的面对面会谈也自2019年12月韩国总统文在寅与日本时任首相安倍晋三会晤后中断。高级别官员之间的交流和磋商同样频频告吹。去年1月履新的韩国驻日本大使姜昌一至今仍未受到外务大臣和首相的接见。





尽管两国同意外交部门应加快磋商，但是并未对问题的解决起到充分的推动作用。分析认为，两国关系陷入了矛盾加深、不信任关系加剧的恶性循环，导致双方赋予对方国家的战略重要性下滑。





尹锡悦认为，继承并发展金大中-小渊惠三宣言的精神、修复信任是恢复韩日关系的基础。金大中-小渊惠三宣言是指1998年时任总统金大中和时任首相小渊惠三共同发表的《21世纪新韩日伙伴关系联合宣言》。《宣言》包括了日方就日帝殖民地统治道歉、发展面向未来的韩日关系等内容。





然而在20多年后的今天，日本逐渐右翼化，甚至在反省历史问题上出现了倒行逆施的迹象。韩方对此激烈抗议，预计恢复两国关系并不容易。若无法拿出两国国民和受害者都能够接受的历史问题解决方案，韩日关系将继续经历波折。