《Dr.Lawyer》公开首轮预告片 苏志燮依然帅气十足吸睛

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苏志燮主演的新剧《Dr.Lawyer》公开首轮预告片，引发了热议。

近日，MBC新周末剧《Dr.Lawyer》公开了首轮预告片。苏志燮迄今出演的作品不分类型，无论是话题性还是收视率都取得了佳绩，此次时隔4年携《Dr.Lawyer》复出，备受观众期待。

《Dr.Lawyer》讲述了因手术被人为操纵而失去一切的天才外科医生韩二汉（苏志燮饰）变身律师后，和医疗犯罪检察官相遇而展开的故事。

近日公开的《Dr.Lawyer》首轮预告片中，苏志燮气场全开，展现压倒性的存在感，抓人眼球。

预告片以苏志燮的配音：“法庭和手术室一样，你的余生可能就此结束，也可能重新开始。”为开头，苏志燮西装革履打开法庭门，跨步迈入法庭，律师与医生的画面交替出现，引发观众的好奇心。接着聚焦站在法庭中间的苏志燮左胸外口袋上的律师徽章，苏志燮从上衣口袋掏出一把手术刀，毫不犹豫地狠狠刺向法典，短短15秒的预告将苏志燮的气场与魅力表现得淋漓尽致。

另外，《Dr.Lawyer》将于5月27日周五开播。