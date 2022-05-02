Stray Kids第二次世界巡演首尔站演出圆满落幕

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人气男团Stray Kids在首尔举办第二次世界巡演的第一站演出，为新世界巡演拉开华丽的序幕。





Stray Kids自4月29日至5月1日在首尔蚕室室内体育馆举行了第二次单独世界巡演“Stray Kids 2nd World Tour ‘MANIAC’”的第一站演出。其中，5月1日最后一场在举行线下演出的同时，还通过Beyond LIVE平台进行付费直播，与全球粉丝共享穿越时空的美好回忆。





此次演唱会是继2019年在首尔举办的首场世界巡演“Stray Kids World Tour 'District 9:Unlock‘”后，组合时隔两年五个月再次举办线下单独演唱会。在1日进行的演出中，队长方灿登台激动地流泪表示：“久违粉丝，所以觉得本次演唱会非常特别。我来韩国已过10年，有时候觉得孤单，但成员们和粉丝们安慰我，托大家的福，让我能坚持到现在。借此机会，由衷地感谢大家的支持与厚爱。”





在首尔站演出中，Stray Kids成员们以自己创作的歌曲编排演出、提出点子等积极参与策划与筹备。在首尔站的舞台上，通过新辑《ODDINARY》主打曲《MANIAC》拉开演唱会的序幕，除了新辑收录曲以外，还献唱了热曲《Back Door》、《神MENU》、《Thunderous》、《TOP》、《迷路》等28首歌曲，与粉丝们面对面互动，赢得了台下观众的阵阵掌声与欢呼声。





继首尔站后，Stray Kids将于6月11日至12日（以下为当地时间）在日本神户、18日至19日在东京、29日在美国纽瓦克、7月1日在芝加哥、3日在亚特兰大、6日在沃斯堡、9日至10日在洛杉矶、12日在奥克兰、14日在西雅图、26日至27日在日本东京等十座城市举行18场演出。