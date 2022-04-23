北韩的博物馆和文化遗迹

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迎来金正恩委员长正式执政十周年，北韩在纪念已故最高领导人金日成和金正日的革命博物馆新设介绍金正恩业绩的展示馆，进一步提升其统治地位。今年4月初，北韩媒体报道称，为在社会主义强国建设工作中开创转型新局面，朝鲜革命博物馆新设“斗争时期馆”，集中展示自2016年5月劳动党第七次全国代表大会以来金正恩委员长的执政成果。如此这般，北韩将博物馆用作加强思想武装的空间。





博物馆是收集、保存及展示过去时代的文物、艺术品和各种文献等人类文化遗产实物的场所。那么，北韩的博物馆具有何种意义呢？北韩将保存史前时代、朝鲜王朝时代至近代历史文物的场所称为“历史博物馆”，将解放后保存金日成、金正淑和金正日革命斗争相关资料的场所称为“革命博物馆”。历史博物馆和革命博物馆可说是北韩最具代表性的两种不同类型的博物馆。北韩政权非常重视其政权的正统性，因此将博物馆作为加强民众思想武装和全民团结的一种手段，将祖先遗留下来的财富称为“民族文化遗产”，并在博物馆里保存及展示“革命文化遗产”和“古典文化遗产”。





据悉，北韩有300多个博物馆和展示馆，最近展示国务委员会委员长金正恩执政业绩的朝鲜革命博物馆作为北韩最具代表性的革命博物馆，展示已故国家主席金日成创建抗日游击部队、展开抗日武装斗争时的相关遗物和资料等金日成、金正日父子活动的记录。





北韩最具代表性的博物馆、美术馆和图书馆大都位于平壤金日成广场周边，且这些博物馆都扮演宣传北韩思想文化的教育机构角色。平壤金日成广场后面建有相当于国立中央图书馆的人民大学习堂，左边是朝鲜美术馆，右边是朝鲜中央历史博物馆，其后面是朝鲜民俗博物馆。一般来说，博物馆和美术馆入口处都有领导人访问记录，里面有多处说明文物和绘画等艺术品特征的展示厅。特别值得一提的是，北韩通过展示物品强调革命思想，具有灌输社会主义思想的意图。





韩国最早的博物馆是1908年开馆的“李王家博物馆”，主要展示高丽青瓷、佛教雕塑品及朝鲜王朝时代的绘画作品和陶瓷器。此外，1915年12月设立朝鲜总督府博物馆，并以设立庆州分馆为首，1931年设立开城府立博物馆，1933年设立平壤府立博物馆。1945年南北韩分裂后，北韩地区仅留有平壤府立博物馆，因此北韩当局在政府尚未正式成立的1945年12月扩大平壤府立博物馆规模，并将其更名为平壤博物馆。





北韩试图将博物馆用于其政权成立的标志。解放仅一个月后的1945年9月，金日成访问平壤乙密台等历史遗迹，并认为通过历史文物宣扬其政策和政治思想是很重要的事情，因此1945年将日本统治时代设立的平壤府立博物馆扩大为平壤博物馆，1946年制定并下达名为《宝物保存令》的文化遗产相关法令，在北韩全境发掘古代遗址，搜集历史文物。之后，在平安北道设立香山历史博物馆，在咸镜北道设立清津历史博物馆，在咸镜南道设立咸兴博物馆，在平安道设立新义州历史博物馆等在北韩各地陆续设立了博物馆。





与此同时，北韩树立“文物扩充计划”，并在韩战进行中的1952年设立负责对文化遗产进行发掘调查的“朝鲜科学院”。此外，为培养文化遗产发掘专家而改编教育制度，积极进行对历史遗迹的调查和发掘工作，并将古代建筑用作博物馆建筑物。北韩为发掘古代文化遗产而设立社会科学院，但是1952年在开城地区难以新建用于博物馆的建筑物而利用高丽时代遗留下来的成均馆建筑物设立高丽历史博物馆。由于成均馆建筑物就位于高丽王朝末期政治家郑梦舟毙命的善竹桥附近，因此北韩就利用该建筑物设立了高丽历史博物馆。1952年3月，北韩还在元山设立了历史博物馆。元山是北韩国务委员会委员长金正恩诞生的地方，最近在这里建造了滑雪场。1954年6月，北韩利用慈江道江界地区朝鲜王朝时代的官衙建筑物设立了历史博物馆。如此这般，北韩利用古代建筑设立了许多博物馆。





据悉，保存在平壤博物馆的文物中，15万件以上在韩战期间遭受破坏，仅剩下2500多件，经修复后于1954年重新开馆，这就是目前位于平壤金日成广场周边的朝鲜中央历史博物馆。北韩在平壤一带发掘出乐浪时代、高句丽时代、古朝鲜时代、高丽时代等的大约15万件古代文物，目前收藏在朝鲜中央历史博物馆内。三层建筑物内设有中央大厅，展示发掘出土的文物。一般来说，韩国的博物馆大都另设古代佛教美术作品展示室、青瓷作品展示室、绘画作品展示室，但是北韩的博物馆在同一空间展示各种文物，且以古朝鲜和高句丽文物居多，首都位于韩半岛南部地区的百济、新罗时代的文物较少。北韩博物馆的特点是古朝鲜、高句丽、渤海、高丽时代的文物较多，而且按照历史发展顺序进行展示。





据悉，1948年组建“设立委员会”推进设立的国立平壤美术博物馆也被战火全面摧毁，因此北韩虽然于1954年设立国立中央美术博物馆，但因收藏品数量不多而感到苦恼。目前，国立中央美术博物馆扩大改编为朝鲜美术博物馆，座落于平壤金日成广场一旁，是以绘画为主收集、展示各种美术作品的北韩唯一的美术博物馆。收藏在朝鲜美术博物馆里的文物大都是朝鲜王朝时代以后的绘画作品，由于个人难以保存这些作品，因此北韩扩充美术博物馆，优先收购在各家庭里保存的绘画作品和青瓷、白瓷等优秀的作品，其余的作品通过在日本朝鲜人总联合会或海外人士购买。此外，北韩经常举行画展、雕塑展等国展，并在朝鲜美术博物馆展示并收集获奖作品。特别值得一提的是，北韩白瓷的形态与韩国不同，在朝鲜美术博物馆里收藏着许多各具特色的文物。





20世纪90年代前苏联等东欧社会主义政权瓦解后，北韩逐渐处于孤立状态，加之遭受自然灾害的侵袭而陷入粮荒和经济困境，因此北韩为摆脱经济困境而进行所谓的“苦难行军”，并利用其历史文物强调金日成主体思想的优越性。当时，北韩为强调金日成主体思想的优越性和北韩政权的正统性而宣传从古朝鲜经高句丽、高丽王朝至今日北韩的延续性，并发掘古朝鲜“檀君陵”和高句丽“东明王陵”，修建高丽“王建王陵”等，强调其政权的正统性和金日成主体思想的优越性，并将其升华为民族优越感，谋求内部团结。此外，在进行发掘的地方建造历史馆或修建陵墓等，以延续其历史命脉。





在已故国防委员会委员长金正日执政的1994年，北韩全面修改文化遗产相关法令，制定了改变文化遗产分类系统；区分文化遗迹和文化遗产；分类登记国宝级、准国宝级、一般级文化遗产的《文化遗产法》。据悉，北韩国宝遗迹第一号是平壤城，国宝文物第一号是从平壤市祥原郡黑铁砧出土的打制石器。此外，《文化遗产法》还包含关于保存管理文化遗产的内容。一旦被指定为文化遗产，必须向各级博物馆或文物保存机构申报登记，并加以保存管理，可能被损坏的珍贵文物在获得文化遗产保存指导机关认可后制成赝品进行展示。





北韩美术博物馆和中央历史博物馆的供电状况不太稳定，若经常断电，那些必须在恒温恒湿条件下保存的文化遗产，特别是绘画文物和纸类文物将无法妥善保存，因此北韩为防止这类文物受损而保存在保持恒温恒湿的地方，在博物馆里只展示赝品。制造赝品的人或所属博物馆，或是高级别的赝品专家。北韩向这些人赋予等级，高级别的赝品专家才有资格制造赝品，且制造水平极高。





国务委员会委员长金正恩执政后，北韩将文化遗物改称为文化遗产，且开始指定非物质文化遗产。此外，北韩试图通过被列入联合国教科文组织《世界文化遗产名录》的遗产宣扬其历史文化的优越性，从而摆脱国际孤立，谋求内部团结和体制稳定。北韩在《文化遗产法》中追加了非物质文化遗产相关内容。北韩高句丽古坟壁画被列入联合国教科文组织《世界文化遗产名录》，而被列入《世界文化遗产名录》的条件极为苛刻。与此相比，传统舞蹈和歌谣等较容易被列入联合国教科文组织《世界非物质文化遗产名录》，因此北韩将目光转向非物质文化遗产，为使传统服装、舞蹈、歌谣乃至民俗摔跤、传统饮食等在较短时间内被列入世界非物质文化遗产，向国际社会宣扬北韩传统文化的优秀性作出不懈努力，而这属于《民族遗产法》的范畴内。





过去，南北韩在考古学领域多次进行交流，以确立民族历史的一贯性和一体性，但南北韩关系趋冷后未能持续进行交流。收藏在北韩博物馆里的文物也是非常宝贵的韩民族历史文化遗产，因此南北韩必须尽快进行历史文物交流和保存管理古代文物的技术交流，以将完美的韩民族文化遗产流传给子孙后代。