韩儿童节100周年 政府计划制定《儿童基本法》

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5日，韩国迎来儿童节100周年。全国各地举行了丰富多彩的活动，同时也对当今儿童面对的现实环境进行了反思，决心创造更好的生活和成长环境。韩国政府表示，将推动制定《儿童基本法》（暂定名），该法将不只把儿童定义为保护和教育对象，也承认他们为行使权利的主体。





韩国儿童节起源于1921年儿童文学家方定焕提出儿童也是具有独立人格的主体，应作为平等的社会成员得到尊重。方定焕组建了天道教少年会、展开儿童运动，并将5月第一天定为儿童节。时值日帝强占时期，呼喊独立的1919年三一运动受到了血腥镇压，韩国社会陷入了凝重的氛围，对未来世代的新看法由此开始萌芽。但是在日本帝国主义的打压之下，儿童节直到光复之后才重新获得认可。1946年，儿童节被改至5月5日并延续至今。





在100年的时间里，韩国儿童的人权和成长环境持续改善。1957年，旨在保护儿童权利和福利、树立儿童正确成长方向的《儿童宪章》获通过；1991年，承认儿童为权利主体的联合国《儿童权利公约》获批。





《儿童宪章》明确指出，儿童应得到关爱、摄取均衡营养、在洁净的环境中生活。另外，儿童应接受与能力天资相符的教育，进行愉快、有益的游戏活动，免受不良社会环境和各种危险的影响，且不得被虐待和遗弃、从事不良活动和艰苦劳动。联合国《儿童权利公约》提出四项基本权利，分别为生命权、受保护权、发展权和参与权。





随着韩国社会的发展和观念的大幅改善，儿童能够获得物质上的富足和尊重，然而对物质条件和认识的改善能否提升儿童幸福感的质疑持续不断。虐待、放任儿童不管的案例仍然很多，仅仅将儿童视作照顾和拥有对象的想法也很普遍。在韩国，过度激烈的学业竞争令儿童身心疲惫。孩子们从幼儿园、小学起便参加各类补习班，不能在放学后尽情玩耍。专家指出，理解和包容是使儿童感到幸福的关键，成人应懂得倾听孩子的想法并予以理解和包容。





保健福祉部5日表示，计划推进明年制定《儿童基本法》，该法将具体阐述儿童的基本权利，并明确国家和社会在保障儿童权利方面的责任。