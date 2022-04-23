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韩国的户外口罩令在实施566天后，于本月2日解除。这同时引起了对恢复日常生活的期待和对影响防疫的担忧。





尽管韩国政府认为病毒在户外的传播风险极低，几乎不存在重新引发大流行的可能性，但医疗界担忧对室内佩戴口罩的松懈氛围等有可能导致对疫情的负面影响扩大。





佩戴口罩是防疫核心措施，此次解除户外口罩令可以说是朝着恢复日常生活迈出了一大步。散步、登山、户外体育课、户外婚礼、游乐园等场合无需再佩戴口罩。不过50人以上的集会、演出和体育赛事因人群密集度高、容易传播飞沫，仍需佩戴口罩。另外，出现新冠疑似症状者、高龄者、免疫力低下人群和未接种疫苗者等高风险人群也建议在户外佩戴口罩。目前大部分民众似乎出于习惯仍佩戴口罩出行。





政府就解除户外口罩令的原因表示，最近六周确诊病例数持续减少，疫苗接种和自然感染使免疫水平提高。另外研究显示，室内传播风险度高达户外的18.7倍，因此解除户外口罩令不会对防疫造成明显影响。





疾病管理厅厅长郑银敬4月29日宣布解除户外口罩令，并强调由于户外空气持续流通、传播风险远远低于室内，该措施不会导致新冠再度大流行。





最近韩国国内新增确诊病例快速减少。从4月25日起的一周内，日均新增确诊病例减少至5.4万余例，预计三周内还将再减少一万例。根据韩国学者的预测模型，日均新增确诊病例将在5月中旬减少至四万余例。虽然该模型并未计入户外口罩令解除的变数，但大部分学者认为，除非出现新型变异毒株等重大变数，确诊病例数将在较长一段时间内继续减少。





担忧意见也不在少数。虽然确诊病例数处于下降区间，但五万例仍是一个不小的数字。未得到确认、不受隔离的感染者也相当多，解除户外口罩令或将导致病毒进一步传播。从海外经验来看，各国解除口罩令后的确诊病例变化情况不尽相同，无法下定论。最重要的是，仍无法排除新型变异毒株引发新一轮大流行的可能性。部分专家指出，一旦摘下口罩，便很难使民众在冲击性的情况发生前再次戴上。就此而言，这次措施操之过急。