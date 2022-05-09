女星姜受延因脑溢血过世 影坛人士纷纷哀悼故人

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“威尼斯影后”姜受延因突发脑溢血去世，享年55岁。一颗巨星的陨落也震惊了影坛，影视界沉浸在一片悲伤之中。





姜受延5日被发现在首尔江南区的家中昏迷、心跳停止而紧急送往医院抢救，虽然在昏迷状态下接受了治疗，但医生诊断脑血管破裂导致大量出血，即使开刀，也无法保证成功。5月7日下午3时许，姜受延在医院昏迷三天后传出了噩耗。





韩国影坛决定为故人举行“影人葬”，为此组建治丧委员会，葬礼将于11日举行。





姜受延4岁时作为童星出道，1987年凭借《种女》荣膺第44届威尼斯电影节最佳女演员奖，成为在世界三大国际电影节上获奖的首位韩国演员。1989年，还凭借《揭谛揭谛波罗揭谛》摘得第16届莫斯科电影节最佳女演员奖。此后姜受延还投身文化行政工作，历任釜山国际电影节评委、执行委员会委员、执行委员会委员长等重任，为韩国电影的发展作出了贡献。





姜受延去年出演延尚昊导演的新片《贞伊》，最近还进行了后期录音。

影坛人士也纷纷向姜受延的逝世深表哀悼。延尚昊导演在脸书上发帖称：“韩国电影的见证人。前辈，愿您安息。去年和您一起度过的一年，我将永生难忘。”另外，奈飞方面及演员文盛瑾、金奎吏、梁益准、尹钟信等艺人纷纷在SNS发文为故人哀悼。