犯罪都市2 (범죄도시2)

导演：李相龙

主演：马东锡/孙锡久/崔奎华

类型：犯罪/动作

片长：106分钟

上映时间：2022年5月18日（韩国）

其他片名：The Roundup





剧情概要：

加里峰案破获四年后，衿川警局重案组接到通知，要求赴越南引渡一名韩国籍嫌犯。被委派的警官马锡道（马东锡饰）和重案组长田日满（崔奎华饰）来到越南后调查发现，隐藏的幕后黑手是冷血恶人姜海相（孙锡久饰）。以马锡道为首的衿川重案组往来于韩国和越南，与十恶不赦的姜海相展开了一场追逃大战。





幕后花絮：

前作《犯罪都市》的成功促成了“犯罪都市”系列电影的成型。第一部中运用了大量的长镜头，展现在错综复杂的巷弄间的追逐与打斗，而新作则采用了更加炫酷的剪辑，将动作戏的精彩最大化，同时也增添了更强的紧张感。而说到“犯罪都市”则不可不提灵魂人物马东锡，在2017年《犯罪都市》上映后，虽然马东锡也接拍了多部口碑佳作，但人们依旧对《犯罪都市》念念不忘，在第二部确定开拍时也一度成为热门话题，甚至有网友表示“马东锡已是韩国犯罪、动作电影的一种类型”，可见观众对《犯罪都市2》的期待。另外，《犯罪都市3》的拍摄计划也已提上日程，有望于明年筹拍。