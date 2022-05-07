《漫话国乐》 小人的人生 / 鸟打令 / 赵子龙射箭

《三国演义》是以东汉末年为背景，将刘备、曹操、孙权等群雄割据的故事、传说经过艺术加工创作的历史演义小说，不仅生动地描述了心怀天下的枭雄们联手武艺出众的武将以及大显神通的战略家，以智谋与战术展开政治与军事斗争，还描写了一群奸诈、只图自身利益而背信弃义的人物。不仅如此，《三国演义》还讲述了近百年的历史风云，且以描写战争为主，大的战役每打一次，就有百万将士云集，精彩的故事情节时至如今依然深受众人的喜爱，因此经常改编成影视作品和游戏。盘索里《赤壁歌》也改编自《三国演义》。





《三国演义》中登场的诸多历史人物中，曹操可以说非常特别，因为他为建立魏国作出了巨大的贡献，堪称伟人，可小说却把他描写成虽具有才智与胆略，但凶残奸诈又小气的奸雄。尤其在赤壁之战时，当成千上万的将士悲惨地战死沙场，率军出征的曹操却为了保住自己的性命，费尽心机做出“割须弃袍”等令人哭笑不得的事情。也就是说，当有人大喊：“穿红袍的是曹操！”曹操就急着脱下红袍；若听到有人高喊：“胡须长的是曹操”，曹操便惊慌地用佩刀割掉胡须，狼狈逃跑。

《小人的人生》 / 民族音乐流行乐队RA:AK





赤壁之战是《三国演义》中的重要战役之一，也是最精彩的片段。曹操率领百万大军南征，和孙刘联军在长江赤壁对峙，当时曹操不习惯坐船，晕船很厉害。诸葛亮就利用曹操的这一弱点，使出计谋让曹操将战船的首尾用铁链连接起来，这样人马在船上便可以如履平地。不料，孙刘联军突然火攻曹军，曹军的战船因连在一起而走投无路，战船上的将士们不是被火烧死、被箭射死，就是淹死。在此危急关头，曹操却只顾自己的小命，带着几个士兵拼命逃跑，侥幸保住了性命。曹操之前来势汹汹地举兵南征，可眼下士兵仅剩寥寥无几，而且大都负伤，凶残奸诈的曹操心里当然也不好受了，可怜自己战败、落魄狼狈的样子，也觉得对不住战死的士兵们。这时，不知从何处传来鸟鸣声，曹操觉得鸟鸣声好似在战场上牺牲的士兵们埋怨自己的哭叫声。

“山川险峻，

树丛茂盛，

山谷积雪，

山中风起，

却不见花草果实，

鹦鹉、鸳鸯也消失了踪影，

可这是哪来的鸟鸣声呢？

或许是战死的将士们化身怨鸟，

埋怨曹丞相哀伤地哭泣吧。”

盘索里《赤壁歌》中的“鸟打令” / 玄琴弹唱-徐义喆





“鸟打令”是曹操在赤壁之战战败后逃跑时歌唱的。其实在赤壁之战，曹操几乎不可能如此大败，因为当时正值隆冬，刮西北风。而且曹军驻扎北岸，孙刘联军驻扎对面。如果联军火攻曹军，不但烧不着曹营，反而会烧毁联军军营。可是诸葛亮出谋划策，在南屏山上搭起七星坛，登坛祈祷做法。神奇的是，没过几天，赤壁一带的风向突然转变，果然刮起了东风，这样孙刘联军火攻曹营的计划大获成功。





虽然联军获胜，但孙权的军师周瑜一直看不起诸葛亮，担心诸葛亮大显神通，有夺天地造化的法术，现在虽然与东吴联盟，如果以后凭借鬼神莫测的法术攻打东吴，到时候会束手无策，于是为了斩草除根，就派手下去刺杀诸葛亮。





不过诸葛亮早已识破周瑜的心事，且做好了防备，叫赵子龙来接他。当诸葛亮坐船悄悄地离开，周瑜的手下也不善罢干休，紧追诸葛亮的船只，这时赵子龙向急追的船只射箭，刚好射中船桅，使桅杆一折两断，让周瑜的刺杀计谋化为泡影。

盘索里《赤壁歌》中的“赵子龙射箭”/ 高俊锡（音）