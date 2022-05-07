夏天怎样吃水果保养皮肤

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一到夏季，总是会出现很多的皮肤问题。尤其是在炎炎烈日下，皮肤暴晒在阳光下很容易出现晒黑、出油的问题。不过同时呢，夏天也是有丰富水果的季节，我们都知道水果可是个好东西，对我们的身体有很多助益，那今天我们就来分享一个刘畅听友提供的生活小贴士，给大家说说夏天怎样吃水果保养皮肤。

荔枝——击退暗沉肌肤。荔枝含维生素A、B1、C，还含有果胶、游离氨基酸、蛋白质以及铁、磷、钙等多种元素。现代医学研究证明，荔枝有补肾、改善肝功能、加速毒素排除、促进细胞生成、使皮肤细嫩等作用，是排毒养颜的理想水果。 黄瓜——排毒养颜效果好。黄瓜所含的黄瓜酸能促进人体新陈代谢，排出毒素;黄瓜还含有丰富的维生素C，能美白肌肤，抑制黑色素的形成。另外，黄瓜皮含有较多苦味素，是黄瓜的营养精华所在，能够清热解毒、生津止渴，尤其能排毒、清肠、养颜。 番茄——比防晒霜更好的防晒工具。番茄含胡萝卜素和维生素A、C，有祛雀斑、美容、抗衰老、护肤等功效，还能治真菌、感染性皮肤病。番茄含有的尼克酸能维持胃液的正常分泌，促进红血球的形成，有利于保持血管壁的弹性和保护皮肤。另一项研究显示，番茄汁还对消除狐臭有一定作用。 猕猴桃——抗衰老。猕猴桃果实含有糖类，蛋白质中氨基酸丰富，蛋白酶有十二种，还含有维生素B1、C、胡萝卜素以及钙、磷、铁、钠、钾、镁、氯、色素等多种成分。其维生素C含量是等量柑橘中的五至六倍。 辣椒——改善皮肤状况。辣椒中维生素C的含量在蔬菜中居第一位。辣椒能促进体内激素分泌，改善皮肤状况。虽然许多人觉得吃辣会长痘，不过其实并不是辣椒的问题。只有本身就爱长痘的体质，吃完辣椒才会火上浇油。





(刘*听友提供)