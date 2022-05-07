韩第8次全国地方选举进入倒计时

ⓒYONHAP News

韩国全国地方选举和国会议员补缺选举的候选人登记工作12日启动，选举也由此进入倒计时。这次选举定于6月1日举行，距离尹锡悦政府成立仅21天，被认为是新政府执政初期政治局势的风向标。





作为少数党的执政党国民力量党竭力确保施政动力，共同民主党则力争走出大选失败的阴影、凸显其影响力，预计双方将展开激烈争夺。





在这次选举中，大部分选民都将1人投7票。在同时进行国会议员补缺选举的7个选区，选民1人将投8票。





这次选举将选出广域团体长、教育监、基础团体长、选区广域议员、选区基础议员、比例代表广域议员、比例代表基础议员等。不过济州道和世宗特别自治市例外。济州将选出道知事、教育监、比例代表道议员、选区道议员、教育议员；世宗将选出市长、选区市议员、比例代表市议员、教育监。





候选人登记工作于13日结束，竞选活动将于19日至31日进行，提前投票日为27日至28日。另外，《公职选举法》修正后，拥有被选举权的年龄标准从25岁降低至18岁，部分高三学生也可参选。





曾参加上届大选且被认为是下届大选有力候选人的前总统职务交接委员会委员长、国民力量党所属安哲秀和共同民主党常任顾问李在明同时参选，这次地方选举被称为“总统选举加时赛”、“迷你大选”。





安哲秀参加城南盆唐选区国会议员补选，李在明则挑战仁川桂阳选区。虽然二人并不直接对决，但是通过结果将可得知民心向背。两名候选人均表示将推动所属政党在选举中获胜，因此这次选举可以说是押上了二人的政治前途。





另外，地方权力格局或在这次选举中发生变化。目前在17个市、道中，有12个被民主党掌握，仅首尔、釜山、大邱、庆北、济州不在民主党的势力范围内。不过首尔、釜山也是在补选中被国民力量党夺得。在2018年地方选举中，民主党在14个市、道获得了胜利。





不仅如此，民主党还掌握了国会的过半席位，是削弱新总统施政动力的关键隐患。为此，国民力量党亟需赢得此次地方选举，以转移目前政治权力的重心。





执政党国民力量党借大选胜利之势，提出“施政稳定”，竭尽全力恢复权力的均衡分布。只要在现已掌握的5个市、道的基础上再夺回2-3处，便可视作胜利。





民主党为了挽回因大选失败而被削弱的影响力，必须守住京畿道并夺回首尔。然而目前首尔的形势不利于民主党，从总体上看，其他部分地区预计也很难守住。