即将于23日回归的GOT7公开了全新的专辑概念照,开启回归倒计时。





GOT7 16日在官方社交媒体账号中上传了全新EP《GOT7》的“GOT7'S HOUSE PACKING UP”版概念照片。照片中,七位成员身着绿色关键色的服装,以透明塑料为背景,传递出“搬家前”的景象,以此预示新专辑将如乔迁新居,重新出发的GOT7将带歌迷进入全新的音乐世界。





即将发行的EP《GOT7》主打歌为《NANANA》,是成员JAY B的原创歌曲,此外还收录了《TRUTH》、《Drive Me To The Moon》、《TWO》、《Don’t Care About Me》、《Don’t Leave Me Alone'》五首新歌,将于23日正式发行。而专辑发行前21日、22日,GOT7还将举行“GOT7 HOMECOMING 2022粉丝演唱会”,与久违的歌迷提前相聚。