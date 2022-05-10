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李准

#明星档案 l 2022-05-17

职业：歌手、演员

出生日期：1988年2月7日

出生地：首尔

身高：178cm

血型：A型

学历：韩国艺术综合大学（退学）

出道：MBLAQ专辑《Just Blaq》（2009）


李准本名李昌宣，学生时代就已经励志成为一名演员。在成为演员之前，李准先是以模特身份进行活动，与此同时不停地参加影视剧试镜，可结果并不如己所愿。2009年，李准加入男团MBLAQ正式出道，凭借中学时期学习的舞蹈以及稳定的唱功，李准成为了队内最为重要的成员之一。出道同年，李准终于实现演员梦，他在电影《忍者刺客》中饰演Rain的少年时期。据称，“李准”这一艺名也是源自Rain的本名“郑智薰”。

李准在MBLAQ时期就一直片约不断，经常会在影视剧中亮相，且不乏戏份很重的角色，这也让他最终决定退出组合，转型成为专业的演员。如今的他演技越发成熟，已经获得了观众及演艺圈的认可。


主要代表作：

·电视剧

《红丹心》（2022）

《宁静海》（2021）

《不可杀》（2021）

《爸爸好奇怪》（2017）

《拖行李箱的女人》（2016）

《吸血鬼侦探》（2016）

《听见传闻》（2015）

《岬童夷》（2014）

《IRIS 2》（2013）

《需要仙女》（2012）


·电影：

《LUCKY》（2016）

《客人》（2015）

《演员就是演员》（2013）

《忍者刺客》（2009）


·个人音乐：

单曲《我想给你的》（2017）


获奖经历：

第四届亚太明星盛典 长篇电视剧最佳男演员奖（2015）

第八届韩剧盛典 优秀男演员奖（2015）

第一届野花电影奖 新人奖（2014）

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