魔女2 (마녀 Part2. The Other One)

导演：朴勋政

主演：申诗雅/朴恩彬/徐恩秀/晋久/成侑彬

类型：动作

片长：137分钟

上映时间：2022年6月15日（韩国）

其他片名：魔女Part2：The Other One





剧情概要：

万物之始，又一位魔女苏醒！

一个被化为焦土的秘密实验室，少女（申诗雅饰）是唯一幸存者。面对从未接触过的陌生世界，少女得到了景熙（朴恩彬饰）兄妹的帮助，他们也成为了少女唯一的朋友。正当少女渐渐适应社会、和兄妹二人开始了温馨生活之时，怀有不同目的的几股可怕势力开始追查少女的下落……





幕后花絮：

女主角申诗雅在拍摄《魔女2》前没有任何作品，她是在1408:1的竞争率之下，经过三轮试镜脱颖而出，最终成为了新一代“魔女”。因前作《魔女》大获成功，因此申诗雅也倍感压力，她为了精准诠释人物进行了大量准备。她认为影片中的少女是一个从未接触过外界的人物，因此几乎面无表情，只能用眼神表达内心情感，为此，申诗雅用对镜练习、自拍等方法找到最适合人物的表情，在每场戏开拍前都会在心中暗示自己“我就是少女”，努力完全融入角色。影片摄像金永浩夸赞其称：“她是个能让人对故事产生好奇的演员，她的眼神中有着某种神秘的氛围。”《魔女2》延续了前作的制作班底，虽然主要演员全部换新，但前作主演金多美、赵敏修会在续集中再度登场客串。此外，李钟硕也将客串该影片，且特意为角色留起长发，这都让前作影迷对《魔女2》充满期待。